Damit ist auch die fünfte Runde des beliebten Wunschfilms zu Ende. Wir danken für Ihre Teilnahme. Den Link zum Gewinnerfilm «Lee – Die Fotografin» finden Sie im Artikel.

Drei Filme über drei mutige, starke Frauen und ihr Einsatz für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Tierrechte – basierend auf wahren Begebenheiten. Das war die Auswahl: «Lee – Die Fotografin», Kate Winslet als Kriegsfotografin Lee Miller, die die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs sichtbar machte, zum ersten Mal zu sehen bei SRF. «Gorillas im Nebel», Sigourney Weaver als Forscherin und Tierschützerin Dian Fossey, die sich für die bedrohten Berggorillas einsetzte. «Erin Brockovich», Julia Roberts' Tour de Force als alleinerziehende Mutter, die einem riesigen Umweltskandal auf die Spur kommt.

Hier geht es zum Film «Lee – Die Fotografin».

Und hier sind die Resultate:

«Lee - Die Fotografin» hat gewonnen mit 50%

Auf dem zweiten Platz liegt: «Gorillas im Nebel» mit 17%

Glücklicher Dritter wurde «Erin Brockovich» mit 33%