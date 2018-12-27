Spielen Sie am Sonntag, 26. Juli, Radio-Bingo mit Christian Zeugin und Beat Schlatter. Beim Hauptpreis braucht es diesen Monat nicht nur Glück, sondern auch Nerven aus Stahl.

Moderator Christian Zeugin und Kabarettist Beat Schlatter spielen Bingo auf Radio SRF 1. Immer am letzten Sonntag im Monat.

Der Hauptpreis der «Radio Bingo Show» im Juli: Mut, Nerven aus Stahl und ein absolut unbezahlbares Erlebnis bei den Freilichtspielen Interlaken!

Die Gewinnerin oder der Gewinner darf für einmal in die Rolle von Tells Sohn Walterli schlüpfen und sich – ausserhalb der Vorstellung – ganz exklusiv den Apfel vom Kopf schiessen lassen. Dabei lüften die Profis vor Ort das gut gehütete Geheimnis hinter dem legendären Apfelschuss.

Und damit nicht genug: Obendrauf gibt es zwei Tickets für die abendliche Vorstellung. Ein Preis für alle, die das Schweizer Nationalepos nicht nur sehen, sondern hautnah erleben wollen – exklusiv bei uns in der «Radio Bingo Show»!

So funktioniert die «Radio Bingo Show»

Am 26. Juli 2026, von 14.00 bis 16.00 Uhr, spielen SRF-1-Moderator Christian Zeugin und Kabarettist Beat Schlatter mit Hörerinnen und Hörern Bingo. Zu gewinnen gibt es in der «Radio Bingo Show» Preise, die es in sich haben. Sie sind ausgefallen und erfordern Courage.

Die Zahlen Ihrer Telefonnummer sind Ihre Bingo-Zahlen

Bei der Show werden fortlaufend Bingozahlen bekannt gegeben. Alle Hörerinnen und Hörer mit einer Schweizer Festnetz- oder Mobiltelefonnummer können an der «Radio Bingo Show» teilnehmen. Wer in der eigenen Telefonnummer drei übereinstimmende Bingozahlen vorweisen kann, hat die Chance auf den Hauptpreis.

Ihre persönlichen Bingozahlen finden Sie heraus, indem Sie die Vorwahl und die erste Ziffer Ihrer Nummer streichen. Danach bleiben drei zweistellige Zahlen. Das sind Ihre Bingozahlen. Wichtig: Alle Bingozahlen sind zweistellig.

Beispiel: 079 132 13 21

Vorwahl und erste Ziffer streichen.

Es bleiben die drei Bingozahlen: 32, 13, 21

Die drei Zahlen können in einer beliebigen Reihenfolge angewendet werden: 13, 21, 32 oder 13, 32, 21 oder 21, 32, 13 etc.

… und dann gibt's noch den Joker

In mehreren Segmenten der Sendung haben Mitspielerinnen und Mitspieler die Gelegenheit, eine Jokerzahl zu setzen. Diese bewegt sich zwischen 00 und 99. Viel Spass beim Mitmachen!

Aus den Sendungen: Rezepte der Künstlerinnen und Künstler

Das gesamte Spielreglement finden Sie hier