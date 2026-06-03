Duzen statt siezen und Kunst im Tunnel: 10 Funfacts über Schweden

Schweiz und Schweden – zwei Länder, die gerne miteinander verwechselt werden. Schweden gehört zu den 20 Ländern mit den meisten Auslandschweizern. Aktuell leben 6803 Schweizerinnen und Schweizer in Schweden (Stand 2024). Was macht das Land so beliebt? Vielleicht sind es diese zehn Funfacts.

Schwedischer Nationalfeiertag am 6. Juni Box aufklappen Box zuklappen Legende: Schwedens Königsfamilie am Nationalfeiertag. IMAGO / IBL Der schwedische Nationalfeiertag wird jedes Jahr am 6. Juni gefeiert. Er erinnert an zwei wichtige Ereignisse der schwedischen Geschichte: die Wahl von Gustav Vasa zum König im Jahr 1523, die als Beginn des modernen schwedischen Staates gilt, sowie die Verabschiedung einer neuen Verfassung im Jahr 1809. Lange Zeit spielte dieser Tag im Vergleich zu anderen schwedischen Festen eine eher geringe Rolle. Erst seit 2005 ist er ein gesetzlicher Feiertag. Heute feiern die Menschen in ganz Schweden mit Konzerten, Flaggenzeremonien und öffentlichen Veranstaltungen. Auch viele neue schwedische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden an diesem Tag offiziell willkommen geheissen.

1. Duzen ist die Norm – fast überall

In Schweden ist es üblich, sich gegenseitig zu duzen, unabhängig vom Alter oder der sozialen Stellung. Ob der Chef, ein Polizist oder der Professor – die Anrede per «Du» ist tief in der schwedischen Kultur verwurzelt und Ausdruck einer egalitären Gesellschaft. Die einzige Ausnahme bildet hierbei die Königsfamilie.

2. Ein Paradies für Erfinder

Schweden ist eine wahre Innovationsschmiede und gehört zu den Ländern mit den meisten Patenten pro Kopf in Europa. Viele Erfindungen, die unseren Alltag prägen, haben hier ihren Ursprung, darunter der Herzschrittmacher, das Tetra Pak und sogar das Dynamit.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt von Ingenieur Nils Bohlin (rechts) rettete ab 1959 Millionen das Leben. Fortan wurde der Gurt serienmässig in Autos eingebaut. Bildquelle: IMAGO / imagebroker. 1 / 2 Legende: Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt von Ingenieur Nils Bohlin (rechts) rettete ab 1959 Millionen das Leben. Fortan wurde der Gurt serienmässig in Autos eingebaut. IMAGO / imagebroker

Bild 2 von 2. 1978 wurde Björn Ortenheims dreirädriges Elektro-Moped als einzigartige Erfindung bezeichnet. Bildquelle: Imago / IMAGO / imagebroker. 2 / 2 Legende: 1978 wurde Björn Ortenheims dreirädriges Elektro-Moped als einzigartige Erfindung bezeichnet. Imago / IMAGO / imagebroker Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

3. Die Stockholmer U-Bahn als Kunstgalerie

Die Stockholmer Tunnelbana ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Fast jede Station ist mit Kunstwerken wie Malereien, Skulpturen und Mosaiken geschmückt und gilt als eine der grössten Kunstgalerien der Welt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die Stockholmer Metro (schwedisch: Stockholms tunnelbana, wörtlich «Stockholms Tunnelbahn») ist ein Schnellbahnsystem in Stockholm. Die erste Linie wurde 1950 eröffnet, und heute umfasst das System 100 in Betrieb befindliche Stationen, davon 47 unterirdisch und 53 oberirdisch. Bildquelle: IMAGO / Wolfgang Simlinger. 1 / 4 Legende: Die Stockholmer Metro (schwedisch: Stockholms tunnelbana, wörtlich «Stockholms Tunnelbahn») ist ein Schnellbahnsystem in Stockholm. Die erste Linie wurde 1950 eröffnet, und heute umfasst das System 100 in Betrieb befindliche Stationen, davon 47 unterirdisch und 53 oberirdisch. IMAGO / Wolfgang Simlinger

Bild 2 von 4. Wer in Stockholm U-Bahn fährt, fährt durch ein Museum. Bildquelle: IMAGO / Wolfgang Simlinger. 2 / 4 Legende: Wer in Stockholm U-Bahn fährt, fährt durch ein Museum. IMAGO / Wolfgang Simlinger

Bild 3 von 4. 1957 wurde beschlossen, regelmässig Kunst in neue Stationen zu integrieren, eine Art «Kunst am Bau»-Prinzip. Bildquelle: IMAGO / Wolfgang Simlinger. 3 / 4 Legende: 1957 wurde beschlossen, regelmässig Kunst in neue Stationen zu integrieren, eine Art «Kunst am Bau»-Prinzip. IMAGO / Wolfgang Simlinger

Bild 4 von 4. Das Ziel war: öffentliche Räume verschönern, die Identität jeder Station stärken, die U‑Bahn attraktiver und sicherer machen. Bildquelle: IMAGO / Depositphotos. 4 / 4 Legende: Das Ziel war: öffentliche Räume verschönern, die Identität jeder Station stärken, die U‑Bahn attraktiver und sicherer machen. IMAGO / Depositphotos Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

4. Recycling als Lebensphilosophie

Schweden gilt weltweit als Vorreiter beim Recycling – nicht unbedingt, weil alles perfekt recycelt wird, sondern weil das gesamte System ganzheitlich und konsequent funktioniert. Kinder lernen schon früh zu recyceln, und das Land ist führend in Sachen Abfallwirtschaft: Rund 99 Prozent des Abfalls in Schweden werden recycelt. So stehen etwa Firmen in der Pflicht: Verpackungen müssen möglichst recycelbar sein.

Legende: Auf Flaschen und Dosen gibt es Pfand, dadurch landen kaum wertvolle Materialien im Restmüll. IMAGO / bonn-sequenz

5. Elternzeit für alle

Schweden ist bekannt für seine familienfreundliche Politik. Die Elternversicherung ist grosszügig und ermöglicht Eltern 480 bezahlte Elterntage, die sich Mütter und Väter teilen können. Dies fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ist Alltag im Land.

6. Alkoholmonopol – über Wein und Bier wacht der Staat

Wer in Schweden spontan Wein kaufen will, erlebt schnell die Realität eines starken Staates: Das schwedische Alkoholmonopol könnte für Touristinnen und Touristen aus der Schweiz ein Kulturschock sein. Tatsächlich dürfen Getränke über 3.5 Prozent nur im staatlichen «Systembolaget» verkauft werden.

Staatliches Verkaufsmonopol Box aufklappen Box zuklappen Legende: Staatliche Verkaufsstelle von Alkohol in Karlshamn, Schweden. IMAGO / Dreamstime Systembolaget ist das staatliche Verkaufsmonopol für alkoholische Getränke in Schweden. Es wurde 1955 gegründet, nachdem die schwedische Regierung verschiedene frühere Kontrollsysteme zusammenlegte. Hintergrund war die lange Tradition einer strengen Alkoholpolitik, die auf die Bekämpfung von Alkoholmissbrauch und dessen sozialen Folgen abzielte. Die wichtigsten Gründe für die Einführung von Systembolaget liegen im Gesundheits- und Jugendschutz. Der Staat wollte den Zugang zu starken alkoholischen Getränken bewusst regulieren, indem er Verkauf, Öffnungszeiten und Preise kontrolliert. Durch das Monopol sollte verhindert werden, dass wirtschaftliche Interessen – also möglichst viel Alkohol zu verkaufen – im Vordergrund stehen.

7. «Fika» ist mehr als eine Kaffeepause

«Fika» wirkt wie eine Kaffeepause – und ist doch weit mehr: «Fika» bedeutet innehalten, reden, sich verbinden und ist Herzstück der schwedischen Lebensphilosophie.

Legende: «Fika» ist ein gesellschaftlicher Schlüsselbegriff für eine ritualisierte Pause mit Kaffee, Gebäck und sozialen Kontakten. SRF / Bruno Kaufmann

8. Ein Land aus Wäldern und Seen

Mehr als zwei Drittel der Landesfläche Schwedens sind bewaldet – rund 68 Prozent. Gleichzeitig gibt es knapp 100'000 Seen, was dem Land seinen charakteristischen Naturreichtum verleiht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. In einem der flächenmässig grössten Länder Europas leben nur 10.6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Für sie ist die Natur mehr als ein Ausflug – es ist ihr Lebensraum. Diese grüne Waldlandschaft mit blauen Seen ist in Härjedalen, Jämtlands län, Schweden. Bildquelle: Imago / imagebroker. 1 / 6 Legende: In einem der flächenmässig grössten Länder Europas leben nur 10.6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Für sie ist die Natur mehr als ein Ausflug – es ist ihr Lebensraum. Diese grüne Waldlandschaft mit blauen Seen ist in Härjedalen, Jämtlands län, Schweden. Imago / imagebroker

Bild 2 von 6. Insgesamt zählt Schweden 267'570 Inseln und hat mehr Inseln als jedes andere Land der Welt. Bildquelle: IMAGO / Zoonar. 2 / 6 Legende: Insgesamt zählt Schweden 267'570 Inseln und hat mehr Inseln als jedes andere Land der Welt. IMAGO / Zoonar

Bild 3 von 6. Polarlichter in Arvidsjaur im Norden Schwedens. Der Ort in der Provinz Norrbotten in der Region Lappland liegt weit oberhalb der Landesmitte. Er liegt südlich des Polarkreises, aber trotzdem klar im nördlichen Teil des Landes. Bildquelle: zVg / Monica und Housi Korner aus Mönsterås. 3 / 6 Legende: Polarlichter in Arvidsjaur im Norden Schwedens. Der Ort in der Provinz Norrbotten in der Region Lappland liegt weit oberhalb der Landesmitte. Er liegt südlich des Polarkreises, aber trotzdem klar im nördlichen Teil des Landes. zVg / Monica und Housi Korner aus Mönsterås

Bild 4 von 6. Der Norden von Schweden ist rau und ursprünglicher. So sieht es im Sommer um 23 Uhr in Arvidsjaur aus. Bildquelle: Monica und Housi Korner aus Mönsterås. 4 / 6 Legende: Der Norden von Schweden ist rau und ursprünglicher. So sieht es im Sommer um 23 Uhr in Arvidsjaur aus. Monica und Housi Korner aus Mönsterås

Bild 5 von 6. Der Süden von Schweden ist dichter besiedelt als der Norden. Bildquelle: zVg / Jacqueline Theiler, Arvidsjaur. 5 / 6 Legende: Der Süden von Schweden ist dichter besiedelt als der Norden. zVg / Jacqueline Theiler, Arvidsjaur

Bild 6 von 6. In Südschweden gibt es mehr offene Landschaften, Felder und Küsten. Bildquelle: zVg / Jacqueline Theiler, Arvidsjaur. 6 / 6 Legende: In Südschweden gibt es mehr offene Landschaften, Felder und Küsten. zVg / Jacqueline Theiler, Arvidsjaur Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

9. Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt

Neben Schwedisch sind fünf Minderheitensprachen offiziell anerkannt: Samisch, Finnisch, Meänkieli, Jiddisch und Romani. Diese Vielfalt spiegelt die historischen und kulturellen Einflüsse im Land wider.

Legende: Eine Familie der samischen Minderheit. SRF / Bruno Kaufmann

10. Achtung Verwechslungsgefahr

Aufgrund ähnlicher Namen (Sweden/Switzerland) werden die beiden Länder weltweit oft verwechselt. Dies hat dazu geführt, dass Schweden sogar eine Kampagne lanciert hat, um die Unterschiede humorvoll hervorzuheben.

Fazit:

Schweden ist mehr ein spannendes Experiment und weniger Postkartenidylle: ein Land, das Nähe organisiert, Freiheit strukturiert und Wandel nüchtern gestaltet.