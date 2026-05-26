Jeroen van Rooijen hat eine klare Meinung zu nackten Füssen in der Öffentlichkeit. Der Modejournalist und Stilkritiker erklärt, wo man im Sommer seine Füsse zeigen kann.

Jeroen van Rooijen Stil-Experte und Designer Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der 1970 in der Ostschweiz geborene Jeroen van Rooijen ist Modegestalter, Journalist und Stil-Experte. Er leitete den Stil-Bund der NZZ, ist Mitgründer der Online-Plattform NZZ Bellevue und hat zahlreiche Bücher zum Thema Stil geschrieben. Bild: Keystone/Christian Beutler

SRF: Die warmen Sommertemperaturen laden viele Menschen dazu ein, barfuss unterwegs zu sein. Wie stehen Sie zum Barfusslaufen?

Jeroen van Rooijen: Ich gehe im Privaten auch gerne barfuss im Garten oder am Strand. Aber in der Öffentlichkeit überschreitet man damit eine Grenze.

Welche Grenze wird denn überschritten?

Ich und viele andere Beobachter zucken innerlich zusammen, wenn sie in der Stadt jemanden barfuss sehen. Die Strassen sind schmutzig und als Betrachter mache ich mir instinktiv Sorgen um die Gesundheit der Person.

Seinen Arbeitskollegen sollte man während der Arbeitszeit nicht seine nackten Füsse zumuten.

In der Badi sind nackte Füsse komplett normal. Wieso sind sie an anderen Orten ein Problem?

Es sind meistens Aussteigertypen oder hippieartige Gestalten, die sich dem Barfussgehen verschrieben haben. Man gibt ein Statement ab gegen gesellschaftliche Normen. Man sagt damit: «Es ist mir egal, was andere von mir halten.»

Was halten sie von barfuss am Arbeitsplatz?

Barfuss am Arbeitsplatz? Das ist wirklich zu viel. Seinen Arbeitskollegen sollte man während der Arbeitszeit nicht seine nackten Füsse zumuten.

Barfussgehen: gesund – aber mit Vorsicht Box aufklappen Box zuklappen Grundsätzlich sei Barfussgehen gesund, sagt Orthopäde Mario Malgaroli: «Wenn man Barfuss geht, trainiert man die Fussmuskulatur, das Gleichgewichtsgefühl und die Körperwahrnehmung. Ausserdem wird die Durchblutung der Fusssohle angeregt.» Es sei wichtig, dass man die richtige Unterlage wählt: Rasen, Sand oder Steine in einem Bachbett beispielsweise. Weniger geeignet sei das Barfusslaufen in der Stadt. Einerseits gebe es viele Gegenstände, wo man sich verletzten könne. Zudem könne man sich im Sommer auf dem heissen Asphalt die Fusssohle verbrennen. Und es gibt Leute, denen der Orthopäde komplett vom Barfussgehen abrät: «Leute mit einer Sensibiltätsstörung – Diabethiker haben das oft – sollten nicht Barfussgehen. Sie merken nicht, wenn sie sich verletzten. Das kann zu schlimmen Infektionen führen.»

Wenn wir nicht ganz barfuss unterwegs sind, sondern etwa Flip-Flops tragen – man sieht den Fuss, aber er ist dennoch teilweise bedeckt: Wie stehen sie zu dieser Zwischenform?

Flipflops sind ein absolutes Notfall-Schuhwerk, das genauso wenig in die Stadt oder an den Arbeitsplatz gehört wie Barfusslaufen.

Wie sieht es mit Sandalen oder Birkenstock-Schuhen aus?

Birkenstock-Schuhe werden von vielen Leuten getragen, die ein Modebewusstsein haben. Ich mag die Schuhe auch. Wenn ich sie trage, muss aber der Rest des Outfits stimmen und ich muss dafür sorgen, dass meine Füsse gepflegt sind.

Angelina Jolie barfuss zu Gast bei Jimmy Fallon

Wenn wir schon bei der Fusspflege sind. Worauf muss ich achten, wenn ich im Sommer meine nackten Füsse zeige?

Man sollte vor dem ersten Barfussgehen die Füsse kurz an die Sonne legen, damit sie nicht käseweiss sind. Die überschüssige Hornhaut, die sich im Winter gebildet hat, kann man abschleifen. Wichtig ist ausserdem, dass die Nägel schön kurz geschnitten oder lackiert sind.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Barfussgehen im Privaten ist aus Sicht des Stilexperten kein Problem. Bildquelle: Depositphotos. 1 / 3 Legende: Barfussgehen im Privaten ist aus Sicht des Stilexperten kein Problem. Depositphotos

Bild 2 von 3. Barfuss am Arbeitsplatz hingegen ist für den Stilexperten ein No-Go. Bildquelle: Depositphotos. 2 / 3 Legende: Barfuss am Arbeitsplatz hingegen ist für den Stilexperten ein No-Go. Depositphotos

Bild 3 von 3. Sandalen sollte man nur mit gut gepflegten Füssen tragen. Bildquelle: Depositphotos. 3 / 3 Legende: Sandalen sollte man nur mit gut gepflegten Füssen tragen. Depositphotos Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Männer haben oft Haare auf den Füssen und auf den Zehen. Müssen die rasiert werden?

Da gibt es zwei Ansichten. Die einen finden die Fusshaare grauenvoll. Die anderen finden es natürlich. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe. Ich finde Haare auf den Zehen nicht per se schlecht.

Wieso werden Frauenfüsse eigentlich als ästhetischer wahrgenommen als Männerfüsse?

Man ist sicher eher gewohnt, einen entblössten Frauenfuss zu sehen. Das hat damit zu tun, dass Frauen viel häufiger Sandalen oder leichte Schuhe tragen als Männer. Und Männer pflegen ihre Füsse oft schlechter als Frauen. Entsprechend sehen Frauenfüsse meist schöner aus.

Zum Schluss kommen wir noch zu einer eher neuen Modeerscheinung. Was halten sie von Barfussschuhen?

Barfussschuhe sind ein interessantes Phänomen. Es gibt eine eingefleischte Community. Barfussschuhe werden da als Heilslehre betrachtet. Ich persönlich finde sie nicht schön. Aber wenn es der Gesundheit dient und wenn Menschen sich wohl fühlen, dann soll das halt so sein.