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Radio SRF 3 Teilnahmebedingungen

Für das Spiel «ABC SRF 3» gelten folgende Teilnahmebedingungen.

30.06.2026, 08:50

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  • Die Teilnahme am Gewinnspiel steht allen Personen ab 16 Jahren offen. Ausgeschlossen von einer Teilnahme sind: die Mitarbeitenden (und deren Angehörige) der SRG SSR, von deren Tochtergesellschaften sowie von allfällig involvierten Partnern und/oder Auftragnehmern. Bei Auslegungsfragen entscheidet SRF abschliessend.
  • Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  • Der Gewinner/die Gewinnerin wird persönlich informiert.
  • Ein Umtausch oder eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen.
  • Der Name und der Wohnort des Gewinners/der Gewinnerin können auf dem Sender und/oder auf den Websites von Schweizer Radio SRF publiziert werden. Durch die Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmende damit einverstanden, dass die von ihm/ihr mitgeteilten Daten für den Versand der Preise an den Preisgeber/die Preisgeberin weitergeleitet werden.
  • Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmende einverstanden mit diesen Bedingungen.

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