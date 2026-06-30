- Die Teilnahme am Gewinnspiel steht allen Personen ab 16 Jahren offen. Ausgeschlossen von einer Teilnahme sind: die Mitarbeitenden (und deren Angehörige) der SRG SSR, von deren Tochtergesellschaften sowie von allfällig involvierten Partnern und/oder Auftragnehmern. Bei Auslegungsfragen entscheidet SRF abschliessend.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- Der Gewinner/die Gewinnerin wird persönlich informiert.
- Ein Umtausch oder eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen.
- Der Name und der Wohnort des Gewinners/der Gewinnerin können auf dem Sender und/oder auf den Websites von Schweizer Radio SRF publiziert werden. Durch die Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmende damit einverstanden, dass die von ihm/ihr mitgeteilten Daten für den Versand der Preise an den Preisgeber/die Preisgeberin weitergeleitet werden.
- Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmende einverstanden mit diesen Bedingungen.
Radio SRF 3 Teilnahmebedingungen
Für das Spiel «ABC SRF 3» gelten folgende Teilnahmebedingungen.
Teilen
schl