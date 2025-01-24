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WochenRundShow Sommerpause in der WRS: ohne Gäste, aber mit euch

Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es normalerweise bei der «SRF 3 WochenRundShow». Jeden Samstag treten prominente Gäste im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Ausser während der aktuellen Sommerpause: da spielen wir nur mit euch, ohne Gäste.

24.01.2025, 18:02

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Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. In der aktuellen Sommerpause spielen wir ohne Gäste, nur mit den Hörerinnen und Hörern.

Wie kann ich mitmachen?

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Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk.

Die Köpfe hinter dem Quiz:

SRF 3, WochenRundShow, jeden Samstag ; 

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