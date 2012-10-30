«International» ist seit 1978 die Wochensendung von Radio SRF, die sich mit Politik im Ausland befasst.

Reportagen und Analysen aus aller Welt liefern den Hintergrund zur internationalen Aktualität, vorwiegend von Auslandskorrespondenten und -korrespondentinnen von Radio SRF.

Samstag um 9 Uhr auf Radio SRF 2 und um 11:30 Uhr auf Radio SRF 4 News, Sonntag um 18:30 Uhr auf Radio SRF 1 und SRF 4 News.

Verantwortlich für die Sendung «International»:

Leitung: Susanne Brunner

Team: Janis Fahrländer, Anna Lemmenmeier, Veronika Meier, Philipp Scholkmann, Anna Trechsel, Peter Voegeli, Beat Vogt.

Kontakt: Mail an «International»