Am Swiss Economic Forum in Interlaken tauschen sich Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus. Zu Gast bei Dominik Rolli:
Claudia Moerker, Geschäftsleiterin des Verbands Swiss Export, sagt: «Der starke Franken ist ein Dauerstress seit vielen Jahren»
Dann Sandra Imbach; CEO von IMBACH Solutions in Metal. Das ist ein Familienunternehmen aus Nebikon, das hochspezialiserte Metallkomponenten produziert. Sie erzählt, wie sich der starke Franken im Unternehmensalltag konkret auswirkt.
Und US-Börsenkorrespondent Jens Korte erklärt, wie der starke Franken ausserhalb der Schweiz wahrgenommen wird und welchen Einfluss die sichere Währung hat.