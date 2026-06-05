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Swiss Economic Forum 2026 Was bedeutet der starke Franken für Schweizer Unternehmen?

Die Schweiz hat stabile politische Verhältnisse; eine hohe Glaubwürdigkeit – und das zeigt sich in der Stärke unserer Währung. Der Franken hat gegenüber dem Euro und dem US-Dollar über die letzten Jahr stetig aufgewertet. Was können Schweizer Unternehmen tun, um trotzdem profitabel zu bleiben?

05.06.2026, 12:46

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Am Swiss Economic Forum in Interlaken tauschen sich Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus. Zu Gast bei Dominik Rolli:

Claudia Moerker, Geschäftsleiterin des Verbands Swiss Export, sagt: «Der starke Franken ist ein Dauerstress seit vielen Jahren»

Dann Sandra Imbach; CEO von IMBACH Solutions in Metal. Das ist ein Familienunternehmen aus Nebikon, das hochspezialiserte Metallkomponenten produziert. Sie erzählt, wie sich der starke Franken im Unternehmensalltag konkret auswirkt.

Und US-Börsenkorrespondent Jens Korte erklärt, wie der starke Franken ausserhalb der Schweiz wahrgenommen wird und welchen Einfluss die sichere Währung hat.

SRF 4 News, 11:30 ; 

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