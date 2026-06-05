Die Schweiz hat stabile politische Verhältnisse; eine hohe Glaubwürdigkeit – und das zeigt sich in der Stärke unserer Währung. Der Franken hat gegenüber dem Euro und dem US-Dollar über die letzten Jahr stetig aufgewertet. Was können Schweizer Unternehmen tun, um trotzdem profitabel zu bleiben?

Was bedeutet der starke Franken für Schweizer Unternehmen?

Am Swiss Economic Forum in Interlaken tauschen sich Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus. Zu Gast bei Dominik Rolli:

Claudia Moerker, Geschäftsleiterin des Verbands Swiss Export, sagt: «Der starke Franken ist ein Dauerstress seit vielen Jahren»

Dann Sandra Imbach; CEO von IMBACH Solutions in Metal. Das ist ein Familienunternehmen aus Nebikon, das hochspezialiserte Metallkomponenten produziert. Sie erzählt, wie sich der starke Franken im Unternehmensalltag konkret auswirkt.

Und US-Börsenkorrespondent Jens Korte erklärt, wie der starke Franken ausserhalb der Schweiz wahrgenommen wird und welchen Einfluss die sichere Währung hat.