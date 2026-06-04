Das Motto des SEF 2026: «Unbreakable.» Unzerbrechlich will sich die Schweizer Wirtschaft präsentieren in einer Zeit, in der die globalen Lieferketten geschwächt sind durch Konflikte wie der Iran Krieg und den Zollstreit mit den USA. Wie geht es den Unternehmen damit und was sind ihre Lösungen?

Wie stabil sind die globalen Lieferketten noch?

Am Swiss Economic Forum in Interlaken tauschen sich Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus. Zu Gast bei Dominik Rolli:

Monika Rühl, Direktorin des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, sagt, die Schweizer Wirtschaft sei unter Druck.

Mit Monika Walser, Verwaltungsratspräsidentin und Delegierte des Verwaltungsrats der Schweizer Lebensmittelgruppe Orior sprechen wir über Versorgungssicherheit.

Marcel Napierala, Mitgründer und CEO der Migros-Tochter Medbase, die unter anderem 55 Apotheken in der Schweiz betreibt. Er spricht über Lieferengpässe bei lebenswichtigen Medikamenten.

Rainer Baumann, Mitglied der Migros-Generaldirektion und Leiter Operations erklärt, wie die globalen Lieferketten in seinem Unternehmen genau funktionieren.

André Lüthi, Verwaltungsratspräsident der Globetrotter Group spricht darüber wie die Unsicherheit bei den Lieferketten auch die Reisebranche betrifft.













