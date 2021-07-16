Seit über 50 Jahren steht Mireille Mathieu (80) auf der Bühne. Seit über 50 Jahren singt sie Lieder von Liebe, Frankreich und Paris. Und seit über 50 Jahren sind ihr die Fans treu. Ein Phänomen, in einer Welt mit stets neuen Trends.

Weder ihren schwarzen Pagenkopf noch die Farbe ihres kirschroten Lippenstifts hat Mireille Mathieu in mehr als einem halben Jahrhundert verändert. Sie sind eins mit dem Namen der Sängerin geworden, die seit den 1960er-Jahren Lieder von Liebe, Frankreich und Paris singt.

Mehr Zeitlosigkeit und Beständigkeit in einer Person vereint kann es kaum geben. Daran wird sich auch nichts ändern: Die Französin, die am 22. Juli 2026 ihren 80. Geburtstag feiert, fühlt sich wohl, so wie sie ist.

Spatz von Avignon

Mehr als 130 Millionen Alben und 55 Millionen Singles hat sie nach Angaben auf ihrer Website verkauft, rund 1200 Chansons nahm sie in elf Sprachen auf; darunter Deutsch, Chinesisch und Finnisch.

Hinter den Kulissen von Paris

Eine besondere Schwäche für die kleine Französin haben ihre deutschsprachigen Fans, die die Sängerin als «Spatz von Avignon» verehren. Rund ein Drittel ihrer Alben werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. Ihre Schlager wie «Pariser Tango», «Hinter den Kulissen von Paris», «Akropolis Adieu» oder «Ganz Paris ist ein Theater» gelten als Kult.

Von der Hilfsarbeiterin zum Star

Ihr Privatleben hüllt sie so gut es geht in Schweigen. So sind keine Skandale über die nur 1,53 Meter grosse Französin bekannt. Sie kam als älteste von 14 Geschwistern in Avignon zur Welt. Ihre ersten Auftritte hatte sie schon als Kind in der Kirche und auf Festen. Weil sie unter Legasthenie litt, verliess sie die Schule. Sie begann als Fabrikarbeiterin ihr Geld zu verdienen und nahm früh an Talentwettbewerben teil. Im Jahr 1964 gewann sie mit Edith Piafs «Jezebel» die Ausscheidung für unbekannte Talente in Avignon. Damit begann eine kometenhafte Karriere, die über Nacht aus der einstigen Hilfsarbeiterin einen Star machte.

Legende: Mireille Mathieu mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder 1967 in Avignon. Mireille stammt aus einer kinderreichen Familie, blieb selber aber kinderlos. Keystone

Kulturerbe Frankreichs

Mathieu zählt mit ihrer kraftvollen Stimme neben Dalida und Edith Piaf gewissermassen zum nationalen Kulturerbe Frankreichs. Im Jahr 1984 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz für ihre Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft, 1999 wurde sie Ritterin der Ehrenlegion in Frankreich.

Legende: 1969 trifft Mireille Mathieu als Repräsentantin Frankreichs auf Queen Elizabeth II. Keystone

Runder Geburtstag und letzte Tournée

Ihre disziplinierte Lebensweise hält sie jung: Mireille Mathieu meidet die Sonne, schläft durchschnittlich neun Stunden pro Nacht und ernährt sich vorzugsweise von Bio-Produkten. Sie ist tief religiös und betrachtet ihre Stimme als Geschenk Gottes.

Eigentlich sollte ihre Tournee «Goodbye my Love Goodbye» im Jahr 2024 ihre letzte sein. Zu ihrem 80. Geburtstag macht sich Mireille Mathieu und ihren Fans jedoch ein besonderes Geschenk: Für zwölf letzte Konzerte kehrt sie noch einmal auf die Bühnen in Deutschland und Österreich zurück.

Privat wird sie ihr Jubiläum im Kreis ihrer Familie feiern. Auch künftig wird sie den Rückhalt ihrer Angehörigen geniessen – insbesondere den ihrer Schwester Monique, mit der sie eine Wohnung im eleganten Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine teilt.