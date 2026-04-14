Die SRF-Sendung «Einstein» sucht Menschen, die ihren Foodwaste senken wollen, es aber einfach nicht schaffen.

Foodwaste ist allgegenwärtig – doch dagegen anzukommen ist gar nicht so leicht. Man möchte eigentlich alles richtig machen, doch: «Obwohl es mir wichtig ist, alle Lebensmittel, die ich einkaufe, zu verbrauchen, schaffe ich es einfach nicht!»

Familien, Paare und Singles gesucht!

Für eine neue Folge der SRF-Wissenschaftssendung «Einstein» zu Foodwaste werden Protagonistinnen und Protagonisten gesucht:

Singlehaushalt

Paarhaushalt

vierköpfige Familie

Interessiert? Lust, euch im Alltag von einer Kamera begleiten zu lassen und Einblick in euren Alltag zu geben? Die Redaktion freut sich auf eure Anmeldung über das nachfolgende Formular!