Wir möchten bei Kindern das Interesse für das Geschehen im eigenen Land und der Welt wecken.

Ja, SRF produziert eine Nachrichtensendung für Kinder, sie heisst «SRF Kids News» und erscheint immer donnerstags um 17.00 Uhr online auf srfkids.ch oder Youtube/srfkids. Freitagabends wird sie auch auf SRF 2 ausgestrahlt sowie samstagvormittags auf SRF 1. Themen sind Nachrichten aus der Schweiz und der ganzen Welt.

In den «SRF Kids News» werden Nachrichten so erklärt, dass Kinder sie verstehen können. Es geht um Themen, die Kinder betreffen, und solche, über die es sich lohnt, informiert zu sein. Die «SRF Kids News» sollen Kindern helfen, aktuelle Ereignisse besser zu verstehen: Vom CS-Debakel über den Nahostkonflikt bis zu der Frage, warum Käse eigentlich stinkt.

«Wir möchten bei Kindern das Interesse für das Geschehen im eigenen Land und der Welt wecken und Eltern unterstützen, die mit ihren Jüngsten aktuelle Themen besprechen möchten», sagt Stefanie Theil, Projektverantwortliche für die «SRF Kids News». Weil auch Kinder wissen wollen, was in der Welt passiert.

Hier finden Sie das Angebot. Unter srfkids.ch finden Sie übrigens noch weitere Angebote für Kinder: Audio-Reportagen, Quizze, das beliebte «Guetnachtgschichtli», aber auch Spezial-Projekte wie die Anti-Mobbing-Kampagne #SayHi.