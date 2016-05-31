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Medienabgabe / Werbung Kann man das «SRF Meteo»-Dach besichtigen?

31.05.2016, 09:09

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Bild «SRF Meteo»-Studio auf dem Dach des Fernsehhochhauses
Legende: Das «SRF Meteo»-Studio auf dem Dach des Fernsehhochhauses. SRF

Nein, aus Sicherheitsgründen ist die Besichtigung des «SRF Meteo»-Dachs leider nicht möglich. Bei Interesse können Sie jedoch gerne eine Besucherführung durch unsere Studios und Räumlichkeiten in Zürich Leutschenbach reservieren.

Diese Möglichkeit besteht übrigens bei allen drei Studios in Basel, Bern und Zürich Leutschenbach. Dabei erleben Sie, wie Fernsehen oder Radio gemacht wird und was sonst noch zu einem modernen Medienbetrieb gehört.

Alle weiteren Informationen zu unseren Besucherführungen sowie den Zugang zum Buchungssystem finden Sie unten in der Box.

Lust auf eine Führung durchs SRF-Studio?

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Auf den Webseiten von «Hallo SRF!» finden Sie einen Überblick aller unserer Studioführungen.

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