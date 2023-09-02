Meld dich jetzt an fürs Starduett mit der «Stubete Gäng» und sing mit ihr live ein Medley ihrer Hits «Petra Sturzenegger» und «Göschene-Airolo».

Kaum jemand bringt Konzerthallen und Festzelte so zum Toben wie die Brüder Aurel und Moritz Hassler mit ihrer Gäng. Bist du ein Fan der «Stubete Gäng» und steckt in dir ein Showrössli? Dann meld dich jetzt an bis am 30. April, das Starduett findet live in der Sendung vom 3. Oktober statt.

Hinweis: Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, erhalten wir sehr viele Anmeldungen. Wir werden alle Dossiers sorgfältig prüfen, was einige Zeit in Anspruch nimmt.

Aufgrund der vielen Zuschriften ist es uns nicht möglich, Ihnen telefonisch oder schriftlich Auskunft über den Stand der Abklärungen zu geben. Sollten Sie in den nächsten 8 Wochen nichts von uns hören, haben wir uns dieses Mal nicht für Sie entschieden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.