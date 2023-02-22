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Studiotickets «Happy Day» - Ticketverlosung für Live Sendung am 3. Oktober 2026 Möchtest du «Happy Day» live im SRF-Studio in Zürich miterleben? Dann nimm hier an der Verlosung der Tickets für die Sendung vom 3. Oktober 2026 teil.

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Die Teilnahme an der Verlosung ist am 1. September 2026 von 09:00 bis 13:00 Uhr möglich. Zu diesem Zeitpunkt findest du hier ein Formular, das du ausfüllen kannst. Die Tickets sind gratis. Sendungsdatum Verlosung 7. November 2026 8. Oktober 2026 19. Dezember 2026 17. November 2026

bm