REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 30 Min.
Zubereitungszeit: ca. 2 Std.
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ZUTATEN
Kochbananen
- 2 grosse Kochbananen (je ca. 330 g)
- 2-3 dl Erdnussöl
- 0.5 EL Kräutersalz
Frühlingszwiebeln, Tomaten und Kefen
- 500 g Kefen
- 1 EL Kräutersalz
- 350 g Cherrytomaten
- 450 g Frühlingszwiebeln ca. 2 Bündel)
- 3-4 EL Erdnussöl
Poulet
- 12 Pouletflügeli
- 3-4 EL Erdnussöl
- 0.5 EL Kräutersalz
Lamm
- 12 Lammkoteletts 2 Racks à 6 Rippen)
- 1 EL Erdnussöl
- etwas Kräutersalz und Pfeffer
Okra
- 150 g Okra (ca. 12 Stück), in Stücke geschnitten
- 1 EL Erdnussöl
- etwas Kräutersalz
ZUBEREITUNG
Kochbananen
- Kochbananen schälen, in Scheiben schneiden und mit dem Kräutersalz würzen.
- Das Erdnussöl in einer tiefen Bratpfanne auf ca. 100 Grad erhitzen.
- Die Bananenscheiben ins Öl legen und ca. 15 Min. goldbraun frittieren.
- Anschliessend auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und warmstellen.
Frühlingszwiebeln, Tomaten und Kefen
- Die Cherrytomaten halbieren.
- Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, dabei die weissen und grünen Teile trennen.
- Die Kefen waschen, entfädeln, die Enden abschneiden und in ca. 1 cm lange Stücke schneiden.
- Das Erdnussöl in einem tiefen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen, die Kefen mit dem Kräutersalz würzen und ca. 10-15 Min. dünsten.
- Anschliessend die grünen Frühlingszwiebel-Ringe und Cherrytomaten dazugeben und weitere 10 Min. dünsten.
- In einer separaten Pfanne etwas Erdnussöl erhitzen, die weissen Frühlingszwiebel-Ringe darin anbraten und anschliessend dem restlichen Gemüse beigeben.
Poulet
- Die Pouletflügeli mit dem Erdnussöl und Kräutersalz marinieren.
- Kurz in der Bratpfanne anbraten und anschliessend in eine Ofenform legen.
- Die Pouletflügeli bei 185 Grad Umluft ca. 90 Min. backen, bis sie goldbraun und knusprig sind.
Lamm
- Die Lammkoteletts nach Belieben mit Kräutersalz und Pfeffer würzen.
- Erdnussöl in einer heissen Pfanne erhitzen und die Koteletts 5-7 Min. darin braten. Darauf achten, dass sie nicht komplett durchgegart sind, damit sie noch saftig bleiben.
Okra
- Die Okra in gleichmässige Stücke à ca. 1 cm schneiden.
- Erdnussöl in einer Pfanne auf ca. 100 Grad erhitzen und die Okra-Stücke für ca. 7-10 Min. darin frittieren, bis die Ränder leicht gebräunt sind.
- Anschliessend auf einem Küchenpapier kurz abtropfen lassen.
En Guete!