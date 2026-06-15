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Chefe, Tag 2 Kochbananen, Tomaten und Kefen, Poulet und Lamm mit Okra

Richard überzeugt seine Gäste mit knusprigen Kochbananen, Tomaten und Kefen, Poulet und Lamm mit Okra.

15.06.2026, 13:54

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 30 Min.

Zubereitungszeit: ca. 2 Std.

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ZUTATEN

Kochbananen

  • 2                grosse Kochbananen (je ca. 330 g)
  • 2-3 dl      Erdnussöl
  • 0.5 EL     Kräutersalz

Frühlingszwiebeln, Tomaten und Kefen

  • 500 g      Kefen
  • 1 EL          Kräutersalz
  • 350 g       Cherrytomaten
  • 450 g       Frühlingszwiebeln ca. 2 Bündel)
  • 3-4 EL     Erdnussöl

Poulet

  • 12              Pouletflügeli
  • 3-4 EL      Erdnussöl
  • 0.5 EL      Kräutersalz

Lamm

  • 12              Lammkoteletts 2 Racks à 6 Rippen)
  • 1 EL          Erdnussöl
  • etwas      Kräutersalz und Pfeffer

Okra

  • 150 g       Okra (ca. 12 Stück), in Stücke geschnitten
  • 1 EL          Erdnussöl
  • etwas      Kräutersalz

ZUBEREITUNG

Kochbananen

  • Kochbananen schälen, in Scheiben schneiden und mit dem Kräutersalz würzen.
  • Das Erdnussöl in einer tiefen Bratpfanne auf ca. 100 Grad erhitzen.
  • Die Bananenscheiben ins Öl legen und ca. 15 Min. goldbraun frittieren.
  • Anschliessend auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und warmstellen.

Frühlingszwiebeln, Tomaten und Kefen

  • Die Cherrytomaten halbieren.
  • Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, dabei die weissen und grünen Teile trennen.
  • Die Kefen waschen, entfädeln, die Enden abschneiden und in ca. 1 cm lange Stücke schneiden.
  • Das Erdnussöl in einem tiefen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen, die Kefen mit dem Kräutersalz würzen und ca. 10-15 Min. dünsten.
  • Anschliessend die grünen Frühlingszwiebel-Ringe und Cherrytomaten dazugeben und weitere 10 Min. dünsten.
  • In einer separaten Pfanne etwas Erdnussöl erhitzen, die weissen Frühlingszwiebel-Ringe darin anbraten und anschliessend dem restlichen Gemüse beigeben.

Poulet

  • Die Pouletflügeli mit dem Erdnussöl und Kräutersalz marinieren.
  • Kurz in der Bratpfanne anbraten und anschliessend in eine Ofenform legen.
  • Die Pouletflügeli bei 185 Grad Umluft ca. 90 Min. backen, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lamm

  • Die Lammkoteletts nach Belieben mit Kräutersalz und Pfeffer würzen.
  • Erdnussöl in einer heissen Pfanne erhitzen und die Koteletts 5-7 Min. darin braten. Darauf achten, dass sie nicht komplett durchgegart sind, damit sie noch saftig bleiben.

Okra

  • Die Okra in gleichmässige Stücke à ca. 1 cm schneiden.
  • Erdnussöl in einer Pfanne auf ca. 100 Grad erhitzen und die Okra-Stücke für ca. 7-10 Min. darin frittieren, bis die Ränder leicht gebräunt sind.
  • Anschliessend auf einem Küchenpapier kurz abtropfen lassen.

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