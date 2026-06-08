Rahel überzeugt ihre Gäste mit Burrata auf Gersotto mit Radicchio, Birne und Pistazien-Speck-Crunch.

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 25-30 Min. Zubereitungszeit: 1 Std.

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ZUTATEN

500 g Rollgerste / Perlgraupen, fein

6x 125g Burrata

2 Köpfe Radicchio Trevisano

2 Birnen

2 Schalotten

70 g Parmesan am Stück, frisch gerieben

1 Bio-Zitrone

1-1.5 l Gemüsebouillon

100 ml Weisswein

2-3 EL Aceto Balsamico

2-3 EL Honig, flüssig

ca. 100 g Butter für Gersotto, Radicchio und Birnen)

10-15 Tranchen Bratspeck

60 g Pistazien

Etwas Salz

ZUBEREITUNG

Gersotto

3 EL Butter in einer Pfanne erhitzen, bis sie zu Nussbutter* wird.

Schalotten fein schneiden und in Nussbutter glasig dünsten.

Rollgerste beigeben und kurz mitdünsten.

Mit Weisswein ablöschen und einkochen lassen.

Nach und nach heisse Gemüsebouillon beigeben und regelmässig rühren.

Gersotto ca. 35-40 Min. köcheln lassen, bis die Gerste weich ist, aber noch etwas Biss hat.

Zum Schluss 3 EL Butter und frisch geriebenen Parmesan unterrühren.

Mit fein abgeriebener Zitronenzeste und optional wenig Salz abschmecken.

Konsistenz cremig halten, bei Bedarf nochmals etwas Bouillon beigeben.



* Butter, die so lange erhitzt wird, bis die Milcheiweisse leicht bräunen und sie leicht nussig riecht.

Radicchio Trevisano

Radicchio Trevisano quer in Streifen schneiden und gründlich waschen, gut abtropfen lassen.

Danach in 3 EL Butter kräftig anbraten.

Honig beigeben und weiter dämpfen, bis er leicht zusammenfällt.

Mit Aceto Balsamico ablöschen.

Kurz weiterrühren, bis der Radicchio glänzt.

Optional mit wenig Salz abschmecken.

Birnen

Birnen schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.

Bis zur Verwendung in Zitronenwasser legen, damit sie nicht braun werden.

Kurz vor dem Servieren 1–2 Min. in 1 EL geschmolzener Butter schwenken.

Mit wenig Salz bestreuen.

Topping

Specktranchen und Pistazien je auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.

Speck bei 180 Grad Umluft ca. 12 Min. knusprig backen.

Pistazien bei 180 Grad Umluft ca. 6-8 Min. rösten.

Speck auf einem Haushaltpapier auskühlen und abtropfen lassen.

Pistazien und Speck zusammen mit einem Messer hacken.

Anrichten

Gersotto auf die Teller geben.

Cicorino Trevisano und Birnenwürfel darauf verteilen.

Burrata mittig aufsetzen.

Pistazien-Speckcrunch darüberstreuen.

Mit wenig Zitronenzeste vollenden und sofort servieren.

En Guete!