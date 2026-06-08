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Öppis mit Burrata, Tag 1 Burrata auf Gersotto mit Radicchio und Pistazien-Speck-Crunch

Rahel überzeugt ihre Gäste mit Burrata auf Gersotto mit Radicchio, Birne und Pistazien-Speck-Crunch.

08.06.2026, 10:44

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 25-30 Min.

Zubereitungszeit: 1 Std.

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ZUTATEN

  • 500 g      Rollgerste / Perlgraupen, fein
  • 6x 125g Burrata
  • 2 Köpfe Radicchio Trevisano
  • 2                Birnen
  • 2                Schalotten
  • 70 g         Parmesan am Stück, frisch gerieben
  • 1                 Bio-Zitrone
  • 1-1.5 l       Gemüsebouillon
  • 100 ml    Weisswein
  • 2-3 EL     Aceto Balsamico
  • 2-3 EL     Honig, flüssig
  • ca. 100 g  Butter für Gersotto, Radicchio und Birnen)
  • 10-15       Tranchen Bratspeck
  • 60 g         Pistazien
  • Etwas     Salz

  

ZUBEREITUNG

Gersotto

  • 3 EL Butter in einer Pfanne erhitzen, bis sie zu Nussbutter* wird.
  • Schalotten fein schneiden und in Nussbutter glasig dünsten.
  • Rollgerste beigeben und kurz mitdünsten.
  • Mit Weisswein ablöschen und einkochen lassen.
  • Nach und nach heisse Gemüsebouillon beigeben und regelmässig rühren.
  • Gersotto ca. 35-40 Min. köcheln lassen, bis die Gerste weich ist, aber noch etwas Biss hat.
  • Zum Schluss 3 EL Butter und frisch geriebenen Parmesan unterrühren.
  • Mit fein abgeriebener Zitronenzeste und optional wenig Salz abschmecken.
  • Konsistenz cremig halten, bei Bedarf nochmals etwas Bouillon beigeben.

* Butter, die so lange erhitzt wird, bis die Milcheiweisse leicht bräunen und sie leicht nussig riecht.

Radicchio Trevisano

  • Radicchio Trevisano quer in Streifen schneiden und gründlich waschen, gut abtropfen lassen.
  • Danach in 3 EL Butter kräftig anbraten.
  • Honig beigeben und weiter dämpfen, bis er leicht zusammenfällt.
  • Mit Aceto Balsamico ablöschen.
  • Kurz weiterrühren, bis der Radicchio glänzt.
  • Optional mit wenig Salz abschmecken.

 

Birnen

  • Birnen schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden.
  • Bis zur Verwendung in Zitronenwasser legen, damit sie nicht braun werden.
  • Kurz vor dem Servieren 1–2 Min. in 1 EL geschmolzener Butter schwenken.
  • Mit wenig Salz bestreuen.

 

Topping

  • Specktranchen und Pistazien je auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
  • Speck bei 180 Grad Umluft ca. 12 Min. knusprig backen.
  • Pistazien bei 180 Grad Umluft ca. 6-8 Min. rösten.
  • Speck auf einem Haushaltpapier auskühlen und abtropfen lassen.
  • Pistazien und Speck zusammen mit einem Messer hacken.

 

Anrichten

  • Gersotto auf die Teller geben.
  • Cicorino Trevisano und Birnenwürfel darauf verteilen.
  • Burrata mittig aufsetzen.
  • Pistazien-Speckcrunch darüberstreuen.
  • Mit wenig Zitronenzeste vollenden und sofort servieren.

En Guete!

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