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Öppis mit Burrata, Tag 5 Jacket Potatoes mit Rindfleisch, Burrata und Randensalat

Jacqueline serviert ihren Gästen Jacket Potatoes mit Rindfleisch, Burrata und Randensalat.

08.06.2026, 10:44

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REZEPT INFOS

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Portionen: 6 

Vorbereitungszeit: 1 Std.

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

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ZUTATEN

Randensalat

  • 2                Randen gekocht
  • 2                rote Zwiebeln
  • etwas      Senf
  • 3 EL         Essig
  • ca. 6 EL  Olivenöl
  • 1                 Orange
  • etwas      Salz & Peffer

Burrata mit zweierlei Füllungen: Tomaten und Orange

  • 12              kleine Burratas (Molke, in der sie liegen, aufbewahren!)
  • 2                Orangen
  • 6 kleine  Tomaten
  • 1 Zweig   Basilikum
  • 1 EL          Senf
  • etwas    Kräuteressig
  • etwas      Olivenöl

Rindsbolognese

  • 500 g      Rindshackfleisch
  • etwas      Olivenöl
  • 1                Zwiebel
  • 2                Knoblauchzehen
  • ca. 1 EL   Fleischgewürzmischung
  • alle           Tomatenreste (von der Tomatenfüllung für den Burrata)
  • 1 Zweig   Rosmarin
  • 1 Zweig   Thymian
  • etwas      Salz & Pfeffer
  • 2 Tassen  Molke (in der die Burratas eingelegt waren)

Jacket Potatoes

6               grosse Kartoffeln, mehligkochend

etwas      Olivenöl

etwas    Salz

12              Füllungen der ausgehöhlten Burratas

etwas      Molke (Molke, in der die Burratas eingelegt waren)  

ZUBEREITUNG

Randensalat

  • Die Randen und die Zwiebeln dünn schneiden und in eine Schüssel geben.
  • Senf, Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, den Saft einer Orange und die Schale einer halben Orange unter den Salat rühren und alles ziehen lassen.
  • Beim Anrichten den Randensalat in ein Sieb geben, damit die überschüssige Sauce abtropfen kann, sonst färbt sich der ganze Teller rot.
  • Den Randensalat auf den Teller geben und die gefüllten Burratas darauf anrichten.

Burrata mit zweierlei Füllungen: Tomaten und Orange

  • Die Orangen filetieren und mit Senf, Kräuteressig und Olivenöl marinieren.
  • Die Tomaten und den Basilikum fein hacken und vermengen. Tomatenreste beiseitestellen.
  • Die Burratas seitlich am Knoten einschneiden und mit einem kleinen Löffel vorsichtig aushöhlen. Den Inhalt für die Jacket Potatoes beiseitestellen.
  • Kurz vor dem Servieren 6 Burratas mit dem Orangensalat und 6 Burratas mit dem Tomatensalat füllen (möglichst ohne zu viel Saft).

Rindsbolognese

  • Zwiebel fein hacken und in der Bratpfanne mit wenig Olivenöl anbraten.
  • Hackfleisch dazugeben und anbraten.
  • Knoblauchzehen pressen und dazugeben.
  • Die Tomatenreste, die von der Tomatenfüllung übrig geblieben sind, zusammen mit Rosmarin und Thymian pürieren und der Bolognese beigeben.
  • Molkewasser dazugeben und alles mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürzmischung abschmecken und für ca. 1 Std. köcheln lassen.

Jacket Potatoes

  • Die Kartoffeln waschen, mit etwas Olivenöl einreiben, salzen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 60 Min. backen.
  • Den Inhalt der Burratas zusammen mit etwas Molkewasser pürieren.
  • Anschliessend die Kartoffeln aufschneiden, die Bolognese darauf verteilen und zum Schluss den pürierten Burrata-Inhalt darübergeben.

En Guete!

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