REZEPT INFOS
Portionen: 6
Vorbereitungszeit: 1 Std.
Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.
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ZUTATEN
Randensalat
- 2 Randen gekocht
- 2 rote Zwiebeln
- etwas Senf
- 3 EL Essig
- ca. 6 EL Olivenöl
- 1 Orange
- etwas Salz & Peffer
Burrata mit zweierlei Füllungen: Tomaten und Orange
- 12 kleine Burratas (Molke, in der sie liegen, aufbewahren!)
- 2 Orangen
- 6 kleine Tomaten
- 1 Zweig Basilikum
- 1 EL Senf
- etwas Kräuteressig
- etwas Olivenöl
Rindsbolognese
- 500 g Rindshackfleisch
- etwas Olivenöl
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- ca. 1 EL Fleischgewürzmischung
- alle Tomatenreste (von der Tomatenfüllung für den Burrata)
- 1 Zweig Rosmarin
- 1 Zweig Thymian
- etwas Salz & Pfeffer
- 2 Tassen Molke (in der die Burratas eingelegt waren)
Jacket Potatoes
6 grosse Kartoffeln, mehligkochend
etwas Olivenöl
etwas Salz
12 Füllungen der ausgehöhlten Burratas
etwas Molke (Molke, in der die Burratas eingelegt waren)
ZUBEREITUNG
Randensalat
- Die Randen und die Zwiebeln dünn schneiden und in eine Schüssel geben.
- Senf, Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, den Saft einer Orange und die Schale einer halben Orange unter den Salat rühren und alles ziehen lassen.
- Beim Anrichten den Randensalat in ein Sieb geben, damit die überschüssige Sauce abtropfen kann, sonst färbt sich der ganze Teller rot.
- Den Randensalat auf den Teller geben und die gefüllten Burratas darauf anrichten.
Burrata mit zweierlei Füllungen: Tomaten und Orange
- Die Orangen filetieren und mit Senf, Kräuteressig und Olivenöl marinieren.
- Die Tomaten und den Basilikum fein hacken und vermengen. Tomatenreste beiseitestellen.
- Die Burratas seitlich am Knoten einschneiden und mit einem kleinen Löffel vorsichtig aushöhlen. Den Inhalt für die Jacket Potatoes beiseitestellen.
- Kurz vor dem Servieren 6 Burratas mit dem Orangensalat und 6 Burratas mit dem Tomatensalat füllen (möglichst ohne zu viel Saft).
Rindsbolognese
- Zwiebel fein hacken und in der Bratpfanne mit wenig Olivenöl anbraten.
- Hackfleisch dazugeben und anbraten.
- Knoblauchzehen pressen und dazugeben.
- Die Tomatenreste, die von der Tomatenfüllung übrig geblieben sind, zusammen mit Rosmarin und Thymian pürieren und der Bolognese beigeben.
- Molkewasser dazugeben und alles mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürzmischung abschmecken und für ca. 1 Std. köcheln lassen.
Jacket Potatoes
- Die Kartoffeln waschen, mit etwas Olivenöl einreiben, salzen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 60 Min. backen.
- Den Inhalt der Burratas zusammen mit etwas Molkewasser pürieren.
- Anschliessend die Kartoffeln aufschneiden, die Bolognese darauf verteilen und zum Schluss den pürierten Burrata-Inhalt darübergeben.
En Guete!