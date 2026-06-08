Jacqueline serviert ihren Gästen Jacket Potatoes mit Rindfleisch, Burrata und Randensalat.

Jacket Potatoes mit Rindfleisch, Burrata und Randensalat

REZEPT INFOS Box aufklappen Box zuklappen Portionen: 6 Vorbereitungszeit: 1 Std. Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min.

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ZUTATEN

Randensalat

2 Randen gekocht

2 rote Zwiebeln

etwas Senf

3 EL Essig

ca. 6 EL Olivenöl

1 Orange

etwas Salz & Peffer



Burrata mit zweierlei Füllungen: Tomaten und Orange

12 kleine Burratas (Molke, in der sie liegen, aufbewahren!)

2 Orangen

6 kleine Tomaten

1 Zweig Basilikum

1 EL Senf

etwas Kräuteressig

etwas Olivenöl



Rindsbolognese

500 g Rindshackfleisch

etwas Olivenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

ca. 1 EL Fleischgewürzmischung

alle Tomatenreste (von der Tomatenfüllung für den Burrata)

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

etwas Salz & Pfeffer

2 Tassen Molke (in der die Burratas eingelegt waren)



Jacket Potatoes

6 grosse Kartoffeln, mehligkochend

etwas Olivenöl

etwas Salz

12 Füllungen der ausgehöhlten Burratas

etwas Molke (Molke, in der die Burratas eingelegt waren)

ZUBEREITUNG

Randensalat

Die Randen und die Zwiebeln dünn schneiden und in eine Schüssel geben.

Senf, Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, den Saft einer Orange und die Schale einer halben Orange unter den Salat rühren und alles ziehen lassen.

Beim Anrichten den Randensalat in ein Sieb geben, damit die überschüssige Sauce abtropfen kann, sonst färbt sich der ganze Teller rot.

Den Randensalat auf den Teller geben und die gefüllten Burratas darauf anrichten.



Burrata mit zweierlei Füllungen: Tomaten und Orange

Die Orangen filetieren und mit Senf, Kräuteressig und Olivenöl marinieren.

Die Tomaten und den Basilikum fein hacken und vermengen. Tomatenreste beiseitestellen.

Die Burratas seitlich am Knoten einschneiden und mit einem kleinen Löffel vorsichtig aushöhlen. Den Inhalt für die Jacket Potatoes beiseitestellen.

Kurz vor dem Servieren 6 Burratas mit dem Orangensalat und 6 Burratas mit dem Tomatensalat füllen (möglichst ohne zu viel Saft).



Rindsbolognese

Zwiebel fein hacken und in der Bratpfanne mit wenig Olivenöl anbraten.

Hackfleisch dazugeben und anbraten.

Knoblauchzehen pressen und dazugeben.

Die Tomatenreste, die von der Tomatenfüllung übrig geblieben sind, zusammen mit Rosmarin und Thymian pürieren und der Bolognese beigeben.

Molkewasser dazugeben und alles mit Salz, Pfeffer und Fleischgewürzmischung abschmecken und für ca. 1 Std. köcheln lassen.



Jacket Potatoes

Die Kartoffeln waschen, mit etwas Olivenöl einreiben, salzen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 60 Min. backen.

Den Inhalt der Burratas zusammen mit etwas Molkewasser pürieren.

Anschliessend die Kartoffeln aufschneiden, die Bolognese darauf verteilen und zum Schluss den pürierten Burrata-Inhalt darübergeben.

En Guete!