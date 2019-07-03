Dieses Jahr können Sie wieder beim Sommerkrimi-Wettbewerb mitmachen. Nach den Folgen von «Mord im Mittsommer» und «Dan Sommerdahl» jeweils am Dienstag vom 30. Juni bis 11. August 2026 verlosen wir tolle Tagespreise und am Ende der Sommerkrimi-Reihe den Hauptpreis. Viel Glück!

Teilnahmemöglichkeiten – nur bei der Erstausstrahlung der Krimi-Folgen am Dienstag im Zeitraum vom 30. Juni - 11. August 2026



Die Wettbewerbsfrage wird jeweils am TV im Umfeld der Krimi-Folge gestellt.

Teilnahme per Anruf: 0901 54 49 01 oder 0901 54 49 02 (CHF1.20/Anruf)

oder über das Gratis-Teilnahmeformular

Die Wettbewerbspreise

Tagespreis pro Folge:

Kontiki-Direktflug in der Viking-Class für zwei Personen im Winter nach Nordisland oder Finnisch-Lappland im Wert von über 2’300 Franken; offeriert von Kontiki Reisen

Hauptpreis – Verlosung nach der letzten Folge am 11. August 2026:

Eine Winterwoche für zwei Personen in Nordisland, inklusive Kontiki-Direktflug in der Viking-Klasse nach Akureyri, Mietwagen, Walsafari, Ausritt auf Islandpferden, Eintritte in Geothermalbäder und eine Fahrt mit dem Super-Jeep zum Dettifoss-Wasserfall. Übernachtet wird in gemütlichen Hotels und in der aus «Auf und davon» bekannten Hengifosslodge!

Der Preis hat einen Wert von 7'000 Franken und ist offeriert von Kontiki Reisen.

Gewinnerinnen und Gewinner

Werden jeweils am Ende der Krimi-Folge am Sender bekanntgegeben, am darauffolgenden Tag auf dieser Seite veröffentlicht sowie in der Folgewoche schriftlich über den Gewinn informiert.

Die Kontaktaufnahme mit den Gewinnerinnen und Gewinnern erfolgt durch den Preis-Sponsor Kontiki Reisen sobald die Wohnsitzbestätigung vorliegt (siehe Teilnahmebedingungen).

Folge vom Den Sofortpreis gewonnen hat: 30. Juni 2026

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss am Zuschauer-Wettbewerb ist innerhalb jeder Krimi-Folge. Bei Wiederholungen ist keine Teilnahme möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen mit richtiger Antwort gezogen. Die Hauptpreis-Gewinnerin oder der Hauptpreis-Gewinner wird unter allen Teilnahme mit richtiger Antwort aus allen sieben Krimi-Folgen gezogen. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Möglichkeit am TV und im Internet bekannt gegeben sowie persönlich benachrichtigt. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Sobald die Wohnsitzbestätigung vorliegt, darf der Naturalgewinn überreicht werden. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinnerinnen und Gewinner im Besitz des Preis-Sponsors. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktadressen der Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gilt die Datenschutzerklärung der SRG. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.