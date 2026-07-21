Legende: Steht in Kitzbühel in der 2. Runde Kilian Feldbausch. Keystone/Peter Schneider

Feldbausch mit Premierensieg in Kitzbühel

Kilian Feldbausch ist ein Meilenstein in seiner noch jungen Karriere gelungen. Der 20-Jährige gewann beim Sandplatz-Turnier in Kitzbühel (AUT) die Erstrunden-Partie gegen Adolfo Vallejo aus Paraguay mit 7:6 (7:2), 6:1. Für den Genfer ist es der 1. Sieg im Hauptfeld auf der ATP-Tour. Feldbausch (ATP 284) verdiente sich das Duell gegen die Weltnummer 63 mit 2 Siegen in der Qualifikation. Sein Debüt in einem ATP-Hauptfeld hatte Feldbausch in der Vorwoche in Gstaad mit einer Wildcard gegeben (und in der 1. Runde verloren). In der nächsten Runde trifft der Romand in Kitzbühel auf Ignacio Buse. Der 22-Jährige aus Peru ist die Nummer 35 im Ranking.

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