Linda Noskova (CZE/WTA 12) zieht dank einem 6:4, 6:4-Sieg gegen Marta Kostjuk (UKR/WTA 13) in den Wimbledon-Final ein.

Die 21-jährige Tschechin steht damit erstmals im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Dort trifft sie auf ihre Landsfrau Karolina Muchova, die Coco Gauff nach abgewehrtem Matchball niederringt.

Lange sah es im 2. Halbfinal der Frauen auf dem Centre Court nach einer einseitigen Angelegenheit aus. Nach dem Spektakel im dramatischen Duell zuvor schien die Luft beim Publikum, aber auch bei den Spielerinnen, die beide erstmals in einem Wimbledon-Halbfinal standen, etwas draussen. Linda Noskova zeigte sich dabei aber solider und legte nach dem mit 6:4 gewonnenen Startsatz auch im 2. Durchgang mit einem Break zum 3:1 vor.

Doch Marta Kostjuk, die eigentlich nicht gerade als Rasen-Spezialistin bekannt ist und an der Church Road in diesem Jahr erstmals über die 3. Runde hinauskam, drehte mit dem Rücken zur Wand nochmals auf, erspielte sich ihre erste Breakchance der Partie und glich den 2. Satz kurz darauf zum 3:3 wieder aus. Erstmals zeigten die beiden Spielerinnen auf dem «Heiligen Rasen» auch etwas Emotionen und rissen das Publikum mit.

Kostjuk verliert auch 2. Major-Halbfinal

Es war allerdings nur ein kurzes Aufflackern der Ukrainerin. Wie schon im Startsatz geriet sie beim Stand von 4:5 unter Druck, als sie gegen den Matchverlust aufschlagen musste. Mit 2 Rückhand-Fehlern schenkte sie Noskova 2 Matchbälle. Den Ersten konnte sie mit einem Volley-Winner zwar noch abwehren, beim Zweiten landete die Vorhand der 24-Jährigen allerdings im Aus.

So musste sich Kostjuk auch in ihrem 2. Halbfinal auf Major-Stufe – den Ersten verlor sie vor 5 Wochen in Roland Garros gegen Mirra Andrejewa – erneut in 2 Sätzen geschlagen geben und ihrer Gegnerin nach 1:19 Stunden zum Sieg gratulieren. Für die 21-jährige Tschechin auf der anderen Seite geht es nach ihrem 1. Grand-Slam-Halbfinal noch einen Schritt weiter.

3. tschechischer Sieg innert 4 Jahren

Im Final gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova steht für beide Tschechinnen der 1. Triumph auf der höchsten Ebene auf dem Spiel. Es ist der 1. landesinterne Major-Final seit den US Open 2017, als beim Triumph von Sloane Stephens gar alle 4 Halbfinalistinnen aus den USA stammten – und das 1. Wimbledon-Endspiel zwischen 2 Landsfrauen seit 2009, als Serena Williams Schwester Venus in die Knie zwang.

Ausserdem geht die Venus-Rosewater-Dish zum 5. Mal seit 2011 nach Tschechien. Petra Kvitova triumphierte 2011 und 2014 an der Church Road. Marketa Vondrousova holte sich 2023 die Trophäe und im Jahr darauf jubelte Barbora Krejcikova über den Titel.

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