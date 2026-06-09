«Der Räuber Hotzenplotz» ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Die Verfilmung von 2022 ist jetzt auf Play SRF.

«Der beste Kinderfilm des Jahres» schwärmte 2022 die deutsche Bild-Zeitung. Tatsächlich überzeugt die insgesamt dritte Verfilmung von «Der Räuber Hotzenplotz» mit prächtiger Optik und prägnant gespielten Charakteren.

Legende: Kinder lieben ihn Räuber Hotzenplotz SRF/2022 Claussen+Putz/Zodiac Pictures Ltd/ Max Fey

Regisseur Michael Krummenacher hält sich in «Der Räuber Hotzenplotz» weitgehend ans gleichnamige Buch von Otfried Preussler von 1962. Punktuell wurden aber auch Elemente aus den anderen zwei Werken der Hotzenplotz-Trilogie eingestreut.

Zum dörflichen Umfeld gehören neben den beiden Buben Seppel und Kaspar, die ihrer Grossmutter deren von Hotzenplotz geklaute Kaffeemühle zurückbringen wollen, auch der von Olli Dittrich gespielte Polizist Dimpfelmoser.

Legende: Hotzenplotz auf den Fersen Kaspar (l.) und Seppel. SRF/2022 Claussen+Putz/Zodiac Pictures Ltd/ Max Fey

Für die märchenhafte Seite von Preusslers Kindergeschichte stehen Figuren wie der furchteinflössende Zauberer Petrosilius Zwackelmann oder die in eine Unke verwandelte Fee Amaryllis.

Das gelungene filmische Remake zeigt, dass die Figur des Räuber Hotzenplotz auch über ein halbes Jahrhundert nach ihrem Erscheinen keinen Staub angesetzt hat.