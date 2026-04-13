Ende Juni erwartet die Fans der Toten Hosen ein Megakonzert im Letzigrund: Die Band aus Düsseldorf performt alte Klassiker und neue Songs im Open-Air-Stil im Letzigrund – und kann den Konzertstart kaum erwarten. Tanze einen Abend lang zu «Tage wie diese» oder «Bonnie & Clyde» und geniesse eine einzigartige Bühnenshow mit viel Energie und Gänsehautmomenten.
So kannst du an der Ticketverlosung teilnehmen
Fülle das Verlosungsformular bis zum 7. Juni 2026 mit deinen Angaben aus. Wir wünschen viel Glück!
Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.