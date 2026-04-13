Drei Jahre lang war es still um die Punkrockband Die Toten Hosen. Nun melden sie sich lautstark mit ihrer «Trink aus! Wir müssen gehen»- Tour zurück. Am 20. Juni 2026 spielt die Band im Letzigrund in Zürich. Radio SRF 3 verlost Sitzplatztickets für den Event. Sei mit etwas Glück mit dabei!

Punkrock im Letzigrund: Die Band rund um Campino ist zurück

Die Toten Hosen im Letzigrund – gewinne Tickets für das Konzert der Punkrockband im Juni 2026.

Ende Juni erwartet die Fans der Toten Hosen ein Megakonzert im Letzigrund: Die Band aus Düsseldorf performt alte Klassiker und neue Songs im Open-Air-Stil im Letzigrund – und kann den Konzertstart kaum erwarten. Tanze einen Abend lang zu «Tage wie diese» oder «Bonnie & Clyde» und geniesse eine einzigartige Bühnenshow mit viel Energie und Gänsehautmomenten.

So kannst du an der Ticketverlosung teilnehmen

Fülle das Verlosungsformular bis zum 7. Juni 2026 mit deinen Angaben aus. Wir wünschen viel Glück!

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.