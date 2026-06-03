Einmal Radio-Macher:innen über die Schulter schauen? Oder im Regiewagen die Monitore und Knöpfe bestaunen? Vom 26. bis 28. Juni 2026 heisst es am Eidgenössischen Jodlerfest «Stadt und Land mitenand» – und SRF ist mittendrin. Gewinnen Sie einen Platz für eine der exklusiven SRF-Produktionsführungen.

Vom 26. bis 28. Juni 2026 verwandelt sich Basel in ein riesiges Jodlerdorf. Da darf natürlich auch SRF nicht fehlen: Wir sind mit einem Stand auf dem Petersplatz präsent – dort erleben Sie «Radio SRF Musikwelle» live, können Wünsche für die «Potzmusig»-Sendung aufnehmen, an einem Wettbewerb teilnehmen und vieles mehr. Ausserdem produzieren wir die Sendungen «Potzmusig» und «Zoogä-n-am Boogä» live vor Ort.

Vom Blick in den Regiewagen bis hin zur Begehung der Sendungskulissen: Machen Sie an der Verlosung mit und schauen Sie schon bald unseren Profis über die Schulter. Nach der Produktionsführung bieten wir noch ein kleines «Extra-Schmankerl»: Es warten reservierte Sitzplätze für die Live-Aufzeichnung der Sendung am Abend auf Sie («Potzmusig» oder «Zoogä-n-am Boogä»).

Das erwartet Sie Box aufklappen Box zuklappen Führung hinter die Kulissen einer SRF-Produktion

Reservierte Sitzplätze für die Live-Aufzeichnung von «Potzmusig» oder «Zoogä-n-am Boogä»

Das wollen Sie hautnah miterleben? Dann wählen Sie unten ein Datum Ihrer Wahl aus und gewinnen Sie mit etwas Glück 1x 2 Tickets. Die Plätze werden nach Zufallsprinzip verlost.

Sie können bis zum 17. Juni 2026 an der Verlosung teilnehmen, viel Glück!