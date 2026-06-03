Vom 26. bis 28. Juni 2026 verwandelt sich Basel in ein riesiges Jodlerdorf. Da darf natürlich auch SRF nicht fehlen: Wir sind mit einem Stand auf dem Petersplatz präsent – dort erleben Sie «Radio SRF Musikwelle» live, können Wünsche für die «Potzmusig»-Sendung aufnehmen, an einem Wettbewerb teilnehmen und vieles mehr. Ausserdem produzieren wir die Sendungen «Potzmusig» und «Zoogä-n-am Boogä» live vor Ort.
Vom Blick in den Regiewagen bis hin zur Begehung der Sendungskulissen: Machen Sie an der Verlosung mit und schauen Sie schon bald unseren Profis über die Schulter. Nach der Produktionsführung bieten wir noch ein kleines «Extra-Schmankerl»: Es warten reservierte Sitzplätze für die Live-Aufzeichnung der Sendung am Abend auf Sie («Potzmusig» oder «Zoogä-n-am Boogä»).
Das erwartet Sie
- Führung hinter die Kulissen einer SRF-Produktion
- Reservierte Sitzplätze für die Live-Aufzeichnung von «Potzmusig» oder «Zoogä-n-am Boogä»
Das wollen Sie hautnah miterleben? Dann wählen Sie unten ein Datum Ihrer Wahl aus und gewinnen Sie mit etwas Glück 1x 2 Tickets. Die Plätze werden nach Zufallsprinzip verlost.
Sie können bis zum 17. Juni 2026 an der Verlosung teilnehmen, viel Glück!
Weitere Informationen
- Das Eidgenössische Jodlerfest 2026 findet in Basel statt.
- Die Anreise erfolgt individuell.
Hinweis Programm:
Die im Formular angegebenen Zeiten beziehen sich auf die Produktionsführungen. Die Live‑Sendungen beginnen erst später:
- Freitag | 20.00–22.00 Uhr
- Samstag | 18.00–19.30 Uhr