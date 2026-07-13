Eine Reise durch die Musikgeschichte: Am 5. August 2026 verwandelt sich der Heitere-Platz in Zofingen AG in eine magische Konzertkulisse. Machen Sie mit bei der Verlosung von Radio SRF 1 und geniessen Sie vielleicht schon bald grosse Hits in besonderer Festivalatmosphäre.

Dire Straits Legacy bringt die unvergesslichen Klassiker von Dire Straits an die Magic Night 2026.

Von Ronan Keating über Uriah Heep und Dire Straits Legacy (DSL) bis hin zu Kool & the Gang: An der Magic Night vom Mittwoch, 5. August 2026, trifft Rock auf Pop, Funk auf grosse Balladen und ein Hit auf den nächsten.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller unvergesslicher Songs und mitreissender Livemomente. Das vielseitige Line-up bringt Musikklassiker aus mehreren Jahrzehnten auf den Heitere-Platz und sorgt für eine mitreissende Atmosphäre. Da werden alte Erinnerungen wach – und Neue entstehen.

Möchten Sie auf dem Heitere-Platz schon bald zu Songs wie «When You Say Nothing At All», «Celebration» oder den grossen Dire-Straits-Klassikern mitsingen und mitwippen? Dann nehmen Sie bis am 27. Juli 2026, 23.59 Uhr, an der Verlosung teil. Mit etwas Glück gewinnen Sie Stehplatztickets für die Magic Night 2026.

Wir drücken Ihnen die Daumen.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.