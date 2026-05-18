Vom 25. bis 28. Juni 2026 findet das Open Air St. Gallen im Sittertobel statt. Und du kannst entspannt mit dabei sein: SRF verlost 4 × 2 VIP-Pässe für das traditionsreiche Festival mit nationalen und internationalen Acts.

Vom 25. bis 28. Juni 2026 herrscht im St. Galler Sittertobel Ausnahmezustand: Fast 100’000 Menschen pilgern jedes Jahr ans Open Air St. Gallen, um zwischen Zeltplätzen und Hügeln ein abwechslungsreiches Line-up zu erleben – jedem Wetter zum Trotz.

Auch 2026 stehen bekannte Namen auf der Bühne: Die US-Rockband Twenty One Pilots tritt ebenso auf wie DJ Paul Kalkbrenner und Pop-Künstlerin Nina Chuba. Mit Hecht und SDP sind zudem Schweizer Acts vertreten, die vor Heimpublikum für Festivalstimmung sorgen.

Bei diesem vielfältigen Programm ist definitiv für jeden was dabei: SRF verlost darum 4 x 2 VIP-Tickets für die kompletten vier Festivaltage. Das Package umfasst den Zugang zur VIP-Area mit eigener Bar und Food-Angeboten, eine Terrasse mit Premium-Sicht, gepflegte Toiletten sowie einen Shuttleservice. Ein separater VIP-Eingang garantiert einen entspannten Start ohne langes Anstehen.

Du willst das traditionsreiche Festival komfortabel und dennoch hautnah erleben?

Dann nimm bis am 14. Juni 2026 an der SRF-Ticketverlosung teil.