Schlagerfans aufgepasst: SRF Musikwelle verlost Tickets für das Flumserberg Open Air am 31. Juli 2026. Möchten Sie vor idyllischer Bergkulisse mit Livemusik in den 1. August hineinfeiern? Dann ist das Ihre Chance.

Beim Flumserberg Open Air 2026 trifft der Mundart-Sänger Trauffer auf eine Bühne inmitten der Schweizer Berge.

Lust auf einen unvergesslichen Sommerabend in den Bergen? SRF verlost Tickets für das Flumserberg Open Air am Freitag, 31. Juli 2026.

Auf über 1400 Metern über Meer spielen Trauffer, Vanessa Mai, Nik P., Voxxclub und weitere Acts live – und das inmitten einer Bergkulisse.

Das sogenannte «Schlager Open Air» am Freitag zählt zu den Höhepunkten des dreitägigen Festivals. Bereits ab 13.30 Uhr sorgen Namen wie Fantasy, Fründe, Anna Maria Woitschack oder die Grubertaler für beste Stimmung. Wenn sich am Abend die Arena mit Tausenden Fans füllt, wird der Flumserberg oberhalb des Walensees zur stimmungsvollen Open-Air-Arena.



Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 16. Juli 2026 aus und feiern Sie mit etwas Glück live mit – inklusive Begleitperson.