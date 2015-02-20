Legende: SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» Von links: Danny Exnar (Arturo), Anaïs Decasper (Selina), Jonas Gygax (Adi), Susanne Kunz (Bea), Sandra Zellweger (Marisol), Birgit Steinegger (Frau Zybach), Matthias choch (Konsti) SRF / Pascal Mora

Schweizerinnen und Schweizer stehen auf Schweizer Inhalte – es gibt einen guten Grund, warum neun der zehn meistgesehenen TV-Sendungen in der Schweiz von SRF stammen: Die Sendungen sind glaubwürdig, informativ, unterhaltsam und identitätsstiftend. Und sie stehen dem Publikum auch nach der Ausstrahlung zur Verfügung: als DVD/CD im Handel, als Video-on-Demand auf Play SRF oder Play Suisse sowie auf digitalen Videoplattformen von Drittanbietern. Als solcher Drittanbieter von Bewegtbildinhalten kommt man am SRF-Programmangebot nicht vorbei, wenn man auf dem Schweizer Markt nachhaltig Erfolg haben will. Für Informationen zur Lizenzierung von SRF-Sendungen stehen die Verantwortlichen für den Programmverkauf zur Verfügung.