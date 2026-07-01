Die Angebotseinheit Kultur / Gesellschaft & Wissen trägt mit ihren Angeboten zur kulturellen Entfaltung und Stärkung der kulturellen Werte des Landes bei. Sie schafft Aha-Momente – etwa mit Dokumentarfilmen, Reportagen, Wissenssendungen und Sendungen für Radio SRF 2 Kultur.

Leitung der Angebotseinheit Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / Gian Vaitl Antonia Seifert ist seit 1. Juli 2026 Leiterin der Angebotseinheit Kultur / Gesellschaft & Wissen und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Zuvor war sie Stabsleiterin und interimistisch in Co-Leitung operativ verantwortlich für die Abteilung Kultur. Sie hat die Reorganisation der Kulturabteilung in multimediale Teams massgeblich mitgestaltet und war innerhalb der Transformation «Enavant SRG SSR» mitverantwortlich für den Stream Change Management. Vor ihrem Wechsel in die Kultur war die 44-Jährige Produktionsleiterin verschiedener Newssendungen wie «10vor10», «Tagesschau» und «Schweiz aktuell» sowie Produktionsleiterin und Redaktorin der «Arena». Antonia Seifert hat einen Abschluss an der Höheren Fachschule für Wirtschaft HFW.

Die Angebote von Kultur / Gesellschaft & Wissen in Radio, TV und digitalen Kanälen zielen auf Wissensvermittlung und Verständnisgewinn, wollen inspirieren und den Dialog anregen. Formate zu Wissen und Bildung bieten dem Publikum Orientierungshilfe und tragen zu fundiertem Wissen und besserem Verständnis der Welt bei.

Weitere Formate beleuchten das kulturelle und gesellschaftliche Leben in dessen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Schwerpunkte bilden Gesellschaft und Zusammenleben, Philosophie und Kulturvermittlung.

Musik (Klassik und Jazz) leisten durch Eigen- und Koproduktionen und Förderbeiträge einen massgeblichen Beitrag zur Förderung des schweizerischen kulturellen Schaffens. Auch die schweizerische Literatur erhält in verschiedenen SRF-Formaten eine Plattform. In der Abteilung Kultur entstehen auch die TV-Inhalte, die SRF für das deutsch-österreichisch-schweizerische Gemeinschaftsprogramm 3sat zuliefert.