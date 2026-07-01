Die Unterhaltung hat die Kraft, alle Zielgruppen zu erreichen und die Menschen in der Deutschschweiz im Herzen zu berühren, Emotionen auszulösen, anzuecken und zu verbinden. Die Angebotseinheit bietet Plattformen für Profis und fördert den Schweizer Nachwuchs gezielt.

Leitung der Angebotseinheit Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / Gian Vaitl Manuela Diethelm ist seit 1. Juli 2026 Leiterin der Angebotseinheit Unterhaltung und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Sie hatte seit Dezember 2023 die Stabsleitung Unterhaltung inne und leitete die damalige Abteilung interimistisch für zwei Jahre. Zuvor war die 36-Jährige Projektmanagerin in der SRF-Unternehmensentwicklung, wo sie unter anderem das Teilprojekt zur Erarbeitung der Gattungsstrategien leitete. Vor ihrer Tätigkeit bei SRF war Manuela Diethelm für KPMG Switzerland und als Communications Managerin für die Ringier AG tätig. Sie hat Germanistik an der Universität Zürich studiert.

Die Angebotseinheit Unterhaltung sorgt für Formate, die bewegen, Lebenswelten aufzeigen, verbinden und Identifikationsmöglichkeiten schaffen. Das Spektrum an Genres und Darstellungsformen in Radio, TV und online ist breit.

Das Team Humor, Show & Spiele bietet ein Unterhaltungsangebot für alle Bevölkerungsschichten und vielfältige Interessen. Hier entstehen grosse Shows, Quiz- und Spielsendungen, Comedy & Satire sowie Inhalte zu Volkskultur und volkstümlichen Highlights.

Das Team Alltagsleben produziert eine breite Palette an Angeboten zu gesellschaftlichen und alltagskulturellen Themen, auch zu den Schönheiten der Schweiz. Der Bereich verantwortet zudem Kinder- und Familienthemen sowie das Schulbildungsangebot. Hier liegt der Fokus auf den digitalen Kanälen.

Das Team Musik aktuell SRF richtet seine Angebote vor allem an unter 35-Jährige. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung und der Mitgestaltung des Schweizer Musikschaffens.