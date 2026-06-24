Mini-Roboter im Mund Uni Basel entwickelt einen Zahnroboter

Was wäre, wenn beim nächsten Zahnpraxisbesuch ein Roboter den Bohrer führt? Genau dazu forscht Professor Georg Rauter mit seinem Team an der Uni Basel.

Muss eine Zahnkrone eingesetzt werden, sind normalerweise zwei Termine nötig: Beim ersten präpariert die Zahnärztin den Zahn, nimmt einen Abdruck und setzt eine temporäre Krone ein. Anhand des Abdrucks wird die finale Krone erstellt und beim Folgetermin eingesetzt. Hier setzt Rauters Prototyp an.

Wie funktioniert der Roboter genau? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Dentalroboter sitzt auf einer massgeschneiderten Zahnschiene – und verrutscht somit auch nicht, selbst wenn der Patient den Kopf bewegt. Universität Basel/Catherine Weyer Der Roboter funktioniert ähnlich wie eine CNC-Maschine: Er führt präzise, computergesteuerte Bewegungen aus und bearbeitet den Zahn – je nach Arbeitsschritt – mit unterschiedlichen Bohrern. Der aktuelle Prototyp ist etwa so gross wie ein Weinkorken. Er misst nur 43 x 26 x 28 Millimeter. Motoren und Steuerung befinden sich ausserhalb und sind mit dem Roboter über biegsame Antriebswellen, Kabel und Schläuche verbunden. Sobald klar ist, dass ein Patient eine Krone benötigt, wird der Mund gescannt und ein detaillierter Plan in einem CAD-Programm erstellt. Darin wird sowohl festgelegt, wo und wie viel Zahnmaterial abgetragen werden soll, als auch, wie die fertige Krone aussehen wird. Beim nächsten Termin würde dann alles vorbereitet sein und der Roboter kann direkt mit der Präparation beginnen.

«Der Roboter arbeitet exakt nach einem digitalen Plan – und das weit präziser als die menschliche Hand», sagt Rauter.

Der Roboter soll so genau sein, dass die finale Krone vorab angefertigt und gleich beim ersten Termin eingesetzt werden könnte.

Legende: Noch ein Prototyp – dieser Mini-Roboter soll künftig Zahnbehandlungen vereinfachen. Universität Basel/Catherine Weyer

Ob die Patienten ihren Mund für den Roboter öffnen würden, bleibt unklar. Rauter verrät im Gespräch jedoch, dass er sich ohne Bedenken von seinem Roboter behandeln lassen würde.

Aktuell kümmert sich sein Team um die Finanzierung des nächsten Prototyps – noch präziser und sicherer. Das Ziel: klinische Studien – und irgendwann der Einsatz in der Zahnarztpraxis.