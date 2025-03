Legende: Schüler in Genf... ...freuen sich über den Vertrag über die Kinderrechte, der am 20. November 1989 unterschrieben wurde. Keystone

Wenn du in der Schweiz wohnst, hast du Glück: Durch unsere Gesetze sind Kinder bei uns schon sehr gut geschützt. Jedes Kind darf zur Schule gehen und es ist zum Beispiel verboten, dass Kinder arbeiten. In Schwyz, Bern und Luzern kannst du dich in einem Kinderparlament auch aktiv in die Politik einbringen und deine Vorschläge werden ernst genommen.

Doch leider ist das nicht überall auf der Welt der Fall: Es gibt Länder, in denen Kinder arbeiten müssen, um Geld für die Familie verdienen. Zeit zum Spielen haben sie fast keine, obwohl ihr Land den Vertrag über die Kinderrechte auch unterschrieben hat.

Am 20. November findet deshalb jedes Jahr der «Tag der Kinderrechte» statt. So sollen sich die Länder daran erinnern, dass auch Kinder Rechte haben.

SRF Kids an der Kinderkonferenz

Jedes Jahr treffen sich rund 60 Kinder zwischen 10 und 13 aus der ganzen Deutschschweiz an der Kinderkonferenz in Trogen und stellen Forderungen auf, die sie später im Bundeshaus in Bern den Politikerinnen und Politikern abgeben.

SRF Kids war mit Kinderreporter Andrin vor Ort und hat gefragt, welche Rechte die Kinder besonders wichtig finden:

Andrin SRF Kids Kinderreporter Andrin fordert besonderen Schutz für Kinder auf der Flucht.

Yves ist zwölf Jahre alt und setzt sich dafür ein, dass Kinder nicht aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe anders behandelt werden.

Sandé ist elf und kommt aus Luzern. Er fordert, dass Kinder selber bestimmen sollen, was sie gerne machen und was nicht. So soll ihm zum Beispiel niemand vorschreiben, was für ein Hobby er haben soll.

Isabelle ist neun Jahre alt und möchte mitreden, wenn Erwachsene Entscheidungen über sie treffen.

Lynn möchte bei Dingen, die sie betreffen, mitreden. Sie denkt, dass Kinder am besten wissen, was gut für sie ist .

Elektra findet es wichtig, dass Kinder ihre Meinung laut sagen können. Zudem fordert sie von den Erwachsenen, dass sie diese Meinung ernst nehmen.

Kim ist elf und kommt aus Zürich. Sie fordert, dass Kinder mit einer Behinderung gefördert und unterstützt werden.

Alina ist neun und kommt aus Pratteln. Für sie ist es wichtig, dass alle Kinder auf der Welt Zugang zu sauberem Wasser und gesundem Essen haben. Zudem sollen sie zu einer Ärztin gehen können und Medikamente erhalten, wenn sie krank sind.

Vanessa fordert ein weltweites Verbot von Kinderarbeit. Stattdessen soll der Staat dafür sorgen, dass alle Kinder zur Schule gehen können.

Claire, 11 Jahre alt, möchte dass kein Kind mehr entführt oder versklavt wird, egal in welchem Land es lebt.

Lenny ist es wichtig, dass alle Kinder über ihre Rechte Bescheid wissen. Drum informiere auch du dich über deine Rechte: Nur so kannst du für sie einstehen.

