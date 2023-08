Rechte an Inhalten

Eigentum der SRG: Die Inhalte der Internet-Plattformen der SRG sowie ihres Online-Angebotes sind urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte, insbesondere Videos, Texte, Textteile, interaktive Anwendungen oder Bildmaterial dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SRG nicht verändert, übertragen, verbreitet, gespeichert, kopiert, neu zusammengestellt oder wiederveröffentlicht werden – auch nicht auszugsweise. Die Benutzung des zur Verfügung gestellten Materials ist ausschliesslich für private, nichtkommerzielle Zwecke gestattet; insbesondere dürfen die Videos nicht zu Werbezwecken verkauft oder verwendet werden. Der SRG-Video-Player (alle Play-Angebote der SRG bzw. ihrer Unternehmenseinheiten RSI, RTR, RTS und SRF) darf nur unverändert und nur in werbefreiem Umfeld eingebettet werden. Die Einbettung des SRG-Players in einem Kontext, der gegen gesetzliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstösst, insbesondere in ehrverletzendem, gewaltverherrlichendem, rassistischem, verleumderischem, pornographischem oder jugendgefährdendem Kontext, ist unzulässig.

Nutzungsrechte auf Inhalte der SRG: Auf alle Software, Verzeichnisse, Daten und deren Inhalte des Web-Angebots der SRG, die ausdrücklich zum Herunterladen zur Verfügung gestellt werden, erteilt die SRG dem Nutzer oder der Nutzerin eine einfache, nicht ausschliessliche und nicht übertragbare Lizenz, die sich auf das einmalige Herunterladen und Speichern beschränkt. Sämtliche weitergehende Rechte verbleiben bei der SRG. Insbesondere sind Verkauf und jegliche kommerzielle Nutzung unzulässig.

User Generated Content

Upload von Daten (Videos, Audios, Texte, Bilder): Schaltet der Nutzer oder die Nutzerin Inhalte auf den interaktiven Angeboten auf, wird damit der SRG ein zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den aufgeschalteten Inhalten erteilt. Der Inhalt kann auch als Link auf Drittseiten eingebettet und abgespielt oder mittels Uploads auf Drittseiten (insbesondere Facebook) zum Abruf bereitgestellt werden. Die Nutzungsrechte werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Vorbehalten bleiben die von der Verwertungsgesellschaft SUISA wahrgenommenen Rechte an Inhalten, die von der Programmsteuerung gefunden und in den Programmen der SRG ausgestrahlt werden. Auch wenn der Inhalt nicht publiziert wird, ist der Nutzer oder die Nutzerin mit einer solchen Promotion einverstanden.

Der Nutzer oder die Nutzerin gewährleistet, über alle Rechte zu verfügen den Inhalt aufzuschalten. Der Nutzer oder die Nutzerin stellt diesbezüglich die SRG von jeglichen Rückgriffen, Rechtsstreitigkeiten, Schadenersatzforderungen und anderen Klagen und Ansprüchen frei, die Dritte bezüglich der Aufschaltung seiner Videos, Audios und Bilder einleiten und geltend machen könnten.

Freistellung

Der Nutzer oder die Nutzerin stellt die SRG von allen Ansprüchen frei, welche Dritte im Anschluss an die Nutzung eines User Generated Content geltend machen könnte. Sämtliche Kosten, insbesondere aufgrund rechtskräftiger Schadenersatzansprüchen gegenüber der SRG trägt der Nutzer oder die Nutzerin.

Haftung

Die SRG haftet – soweit gesetzlich zulässig – weder für Daten und Informationen, die auf den Internet-Plattformen der SRG verbreitet werden, noch für Schäden, die daraus entstehen. Dies gilt für alle Arten von Schäden, insbesondere Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der Infrastruktur, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Internet-Plattformen der SRG entstehen können. Zu Informationszwecken kann die SRG auf Drittseiten verlinken. In diesem Fall übernimmt die SRG keine Verantwortung für die Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmässigkeit und Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf die mittels Links oder Tools von den Internet-Plattformen der SRG verwiesen wird. Seitenaufrufe über Links erfolgen auf eigene Gefahr.

Die SRG gewährleistet weder einen ununterbrochenen Zugang zu ihren Internet-Plattformen bzw. zu ihrem Online-Angebot noch eine störungsfreie Qualität des Zugangs, insbesondere garantiert sie nicht für einen Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways. Die SRG kann im Hinblick auf die Erreichbarkeit und den Funktionsumfang frei bestimmen, in welchen Zeiträumen die Webseiten und Inhalte aus technischen Gründen, aus Gründen der Verbesserung der angebotenen Dienste oder der Optimierung ihrer Handhabung nicht zur Verfügung stehen. Die SRG übernimmt keine Gewähr dafür, dass ihre Internet-Plattformen, Apps und anderen Anwendungen unterbrechungs- und fehlerfrei funktionieren und dass etwaige Fehler korrigiert werden.