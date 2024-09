Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Stand: 31. August 2023

SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft

1. Allgemeines

Einführung

Für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) ist der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig.

Wir möchten, dass Sie sich bei der Nutzung unserer SRG Online-Angebote sicher fühlen. Die folgenden Hinweise geben Ihnen einen Überblick, was mit Ihren Personendaten geschieht, wenn Sie unsere Webseiten besuchen, Apps und Online-Angebote nutzen oder mit uns in Kontakt treten. Wir erläutern Ihnen deshalb gerne, welche Personendaten wir erheben und bearbeiten, zu welchem Zweck wir sie verwenden, wer Zugang dazu hat, wie lange wir sie speichern und welche Rechte Sie bei der Bearbeitung Ihrer Personendaten haben.

Diese Datenschutzerklärung ist sowohl am Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) als auch an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. Ob die DSGVO auf einen bestimmten Bearbeitungsvorgang anwendbar ist, hängt jedoch vom Einzelfall ab.

Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle (Verantwortliche) ist die SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Giacomettistrasse 1, CH-3000 Bern 16 oder das Unternehmen der SRG SSR Gruppe, dessen Webseite Sie besuchen, App oder Online-Angebot nutzen oder mit dem Sie in Kontakt treten.

Zur SRG SSR Gruppe gehören: RTR, RTS, RSI, SRF, SWI und SwissTXT.

Anwendungsbereich

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Datenbearbeitungen von Personendaten innerhalb der SRG SSR Gruppe. Die einzelnen Gesellschaften der SRG SRR Gruppe können diese Datenschutzerklärung durch spezifische Datenschutzhinweise ergänzen. In bestimmten Situationen, z.B. Stellenbewerbungen, können zusätzlich jeweils spezifische Datenschutzhinweise gelten. Bitte beachten Sie auch die weiteren Datenschutzhinweise bei der Verwendung unserer Webseiten, Apps und Social-Media-Auftritte sowie die Informationen zu Cookies.

Die SRG behält sich vor, die Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit anzupassen. Sie sollten daher auch diese Datenschutzerklärung regelmässig lesen. Das jeweilige Aktualisierungsdatum (Stand) finden Sie am Anfang dieser Datenschutzerklärung.

Welche Kategorien von Personendaten bearbeiten wir und zu welchen Zwecken bearbeiten wir Ihre Personendaten?

Personendaten sind Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen und mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

Wir bearbeiten folgende Kategorien von Personendaten zu den jeweils beschrieben Zwecken:

Stammdaten

sind z.B. Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse, Kopien amtlicher Ausweise sowie weitere Angaben zu Ihrer Person, die Sie uns z.B. bei der Registrierung zum SRG-Login, zu einer App, für einen Newsletter, Nutzung von Chat-Funktionen, im Rahmen der Teilnahme an Sendungen, Gewinnspielen, Umfragen oder bei der Kontaktaufnahme mitteilen.

Vertragsdaten

sind z.B. Daten, die bei der Vertragsanbahnung und Vertragsschliessung bearbeitet werden. Hierzu gehören u.a. Kunden-, Lieferanten- und Bewerbungsdaten ebenso wie Abrechnungs-, Versicherung-, Finanz- und Steuerdaten, sowie alle Daten, die wir gesetzlich verpflichtet sind zu bearbeiten.

Kommunikationsdaten

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, dann bearbeiten wir, je nach Grund und Art der Kontaktaufnahme, die Kommunikationsinhalte per Briefpost, E-Mail, Chatnachrichten, Social Media Postings, Kommentare auf unseren Webseiten, Telefongespräche, Videokonferenzen und Schriftstücke.

Analyse- und Nutzungsdaten

Analyse- und Nutzungsdaten sind Daten, die wir mittels Cookies oder bei der Nutzung von Online-Angeboten wie beispielsweise Play Suisse über das SRG-Login nutzen: wir registrieren, wann Sie unser Angebot von woher besuchen, wie lange Sie bleiben, was Sie während dieser Zeit konsumieren und wohin Sie uns verlassen. Zur Datenerhebung führen wir eine anonymisierte Nutzungsmessung durch. Zum einen erheben und nutzen wir diese Daten, um eine fehlerfreie Bereitstellung unserer Webseiten und Apps zu gewährleisten, zum anderen zur Analyse der Nutzung und Optimierung unserer Angebote, u.a. zur Marktforschung und Reichweitenmessung. Diese Daten fliessen auch in die Speicherung Ihrer Präferenzen bei der Nutzung unseres Angebotes ein. Dies kann auch eine mögliche Personalisierung für ein besseres Nutzungserlebnis für Sie sein. Diese Personalisierung ist optional, Sie können diese wieder abwählen. Die Datenbearbeitung erfolgt auch, um sicherzustellen, dass unsere Angebote den verschiedenen Interessen unseres Publikums gerecht werden. Diese Nutzungsmessung hilft uns auch dabei, unsere Angebote zu optimieren und unseren gesetzlichen Programmauftrag zu erfüllen. Weitere Informationen zur Nutzung von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Information (siehe unten). Wenn Sie sich mit unserem SRG-Login ein Nutzerkonto anlegen, erstellen wir eine anonyme Kennung. Wir verwenden diese Kennung für unsere Leistungsanalyse, um das Verhalten unserer Nutzer auf den SRG-Websites und mobilen Anwendungen besser zu verstehen und unser Angebot sowie die Nutzererfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zum SRG-Login finden Sie [unten]

Programmhinweise und Marketing

Wir informieren Sie von Zeit zu Zeit über unsere Angebotsvielfalt, sofern Sie uns hierzu eine Einwilligung gegeben haben. Dabei handelt es sich ausschliesslich um unsere eigenen Programme, Inhalte und Angebote bzw. solche, die in unserem Auftrag angeboten werden. Dies können z.B. auch Verlosungen, Gewinnspiele, Wettbewerbe oder Events sein. Hierzu bearbeiten wir Personendaten und senden Ihnen schriftliche oder elektronische Mitteilungen. Wenn wir Sie über Social Media kontaktieren, übermitteln wir diesen Anbietern Ihre Daten pseudonymisiert und verschlüsselt. Die Sozialen Plattformen verwenden die übermittelten Daten ausschliesslich zum Abgleich, ob Sie ein Profil auf ihrer Plattform haben. Sie löschen Ihre Daten anschliessend und verwenden diese nicht für andere Zwecke als den Abgleich.

Technische Daten

Bei der Nutzung unserer Webseiten, Apps oder anderer Online-Angebote, wie z.B. interaktive Abstimmungen, erheben wir technische Daten, wie z.B. Ihre IP-Adresse, Log-Daten oder wir weisen Ihnen eine Nutzerkennung oder Cookie zu. In der Regel erfolgt die Nutzung unseres Angebotes ohne Rückschluss auf Ihre Person. Diese technischen Daten können wir nur mit Ihrer Person verbinden, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung gegeben haben oder per SRG-Login angemeldet sind.

Standortdaten

Wenn Sie eine unserer Meteo Apps nutzen und Sie in Ihren App-Einstellungen den Standortzugriff für diese App erlaubt haben, erheben wir Standortdaten, auch wenn die App im Hintergrund läuft. Damit können wir Ihnen die Wetterdaten für den Standort in der App und den Widgets anzeigen.

Bild- und Tonaufnahmen

Bei der Registrierung zu oder Teilnahme bzw. Mitwirkung an einer Sendung können wir von Ihnen entweder als Teilnehmer:in, Gast oder Mitwirkender:em Bild- und Tonaufnahmen anfertigen. Ebenso werden unsere Liegenschaften aus Sicherheitsgründen videoüberwacht und Besucher:innen werden beim Betreten derselben aufgenommen. Bild- und Tonaufnahmen sind ausserdem im Rahmen von Telefongesprächen und Videokonferenzen möglich (wobei wir Sie vor einer Aufnahme informieren und um Ihre Einwilligung bitten).

Datensicherheit

Wir bearbeiten zudem zur Sicherheit unserer IT-Systeme und zur Sicherstellung der Datensicherheit unserer Nutzer:innen Ihre Personendaten. Hierbei handelt es sich insbesondere um technische Daten.

Künstliche Intelligenz

Wir können zur Bearbeitung von Personendaten auch künstliche Intelligenz verwenden. Die Bearbeitung dient dem Zweck, künstliche Intelligenz besser verstehen zu lernen und sachgerecht verwenden zu können. Wir haben dabei stets eine menschliche Kontrolle vorgesehen und achten selbstverständlich auf den Schutz Ihrer Daten. Uns ist bewusst, dass die Verwendung von künstlicher Intelligenz bei der Datenverarbeitung gewisse Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen kann. Deshalb haben wir interne Vorgaben, die einen rechtlich und ethisch verantwortungsvollen Umgang mit KI gewährleisten.

Rechtliche Erfordernisse

Zur Sicherstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Nutzung unseres Angebotes, erheben wir z.B. Ihre IP-Adresse, damit ein Geo-Blocking von bestimmten Inhalten sichergestellt werden kann. Ebenso bearbeiten wir Personendaten im Zuge der eigenen Rechtsdurchsetzung und –verteidigung, (eingeschlossen für die Erteilung, Verwaltung und Durchsetzung von Hausverboten).

Auf welchen Rechtsgrundlagen bearbeitet die SRG-Personendaten?

Falls für die Datenbearbeitung eine Rechtsgrundlage erforderlich ist, kommen die im Folgenden aufgeführten Rechtsgrundlagen in Betracht:

Soweit wir für die Bearbeitung von Personendaten von Ihnen eine Einwilligung einholen, dient diese als Rechtsgrundlage. Dies ist beispielsweise bei Newslettern, Kommentarbeiträgen, jeder Kontaktaufnahme mit oder von Ihnen, dem SRG-Login oder Gewinnspielen der Fall.

Wir bearbeiten Ihre Personendaten auch auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses, das aus unserem Service Public -Auftrag resultiert und um unseren gesetzlichen Programmauftrag zu erfüllen. Dazu zählen Bearbeitungen zum Zweck der Bereitstellung und Optimierung des Online-Angebotes und vor allem auch die Nutzungs- und Reichweitenmessung.

Wir bearbeiten Ihre Personendaten auch auf Grundlage eines Vertrages oder einer Vertragsanbahnung, wie beispielsweise bei der Teilnahme an einer Ausschreibung von Dienstleistungen, im Rahmen einer Bewerbung, bei der Abwicklung des Arbeitsvertrags oder bei sonstigen Vertragsschlüssen.

Soweit eine Bearbeitung von Personendaten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgt, dient diese als Rechtsgrundlage. Dies kann beispielsweise bei der Weitergabe von Personendaten an Dritte oder bei der Aufbewahrung bestimmter Unterlagen der Fall sein.

Die Bearbeitung von Bild- und Tonaufnahmen für das Fernsehen und Radio geschieht zudem im Rahmen unserer Publizistischen Leitlinien.

Weitergabe von Personendaten an Unternehmen der SRG-Gruppe und an Dritte

Sämtliche Personendaten, welche erfasst werden, wenn Sie mit der SRG oder einem ihrer Unternehmen in Kontakt treten, werden innerhalb der SRG-Gruppe weitergegeben, wenn dies für den jeweiligen Bearbeitungszweck erforderlich ist. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieser Weitergabe und Bearbeitung zu widersprechen, sofern dem nicht andere rechtliche Gründe entgegenstehen (z.B. Pressefreiheit, publizistische Leitlinien).

Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt werden, falls wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder durch entsprechende behördliche oder gerichtliche Anordnung hierzu verpflichtet sein sollten.

Bei der Bearbeitung von Daten setzen wir auch Dienstleister ein, die in der Regel als sogenannte Auftragsbearbeiter eingebunden werden. Diese sind dabei stets verpflichtet, Personendaten der Nutzer:innen unseres Online-Angebots nur nach unseren Weisungen zu bearbeiten sowie geeignete Massnahmen zur Sicherheit dieser Daten zu treffen. So kann beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse an einen Dienstleister weitergeben werden, damit dieser Ihnen einen bestellten Newsletter zustellen kann.

Ihre Personendaten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte ausserhalb der SRG-Gruppe weitergegeben, sofern Ihrerseits eine Einwilligung vorliegt oder unsererseits ein berechtigtes Interesse besteht. Ihre Personendaten werden von uns nicht an Dritte verkauft.

Werden Personendaten an Empfänger in einem Drittland (ausserhalb CH/EU/EWR/EFTA) übermittelt?

Wir geben Personendaten auch an Dritte, beziehungsweise an Auftragsbearbeiter weiter, die ihren Sitz nicht in der Schweiz oder EU/EFTA/EWR-Ländern haben.

Derzeit werden Personendaten, zusätzlich zu möglichen Übermittlungen in EU/EFTA/EWR-Länder, in folgende Länder übermittelt: Australien, Indien und USA.

In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (beispielsweise unter Einsatz von Standardvertragsklauseln der Europäischen Union und der Berücksichtigung der Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten).

Wie lange speichern wir Ihre Personendaten?

Wir speichern Ihre Daten so lange, wie dies zur Erbringung unserer Angebote und der damit verbundenen Dienstleistungen erforderlich ist, beziehungsweise wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre Personendaten, soweit wir diese nicht zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (beispielsweise handels-, steuer- oder sozialversicherungsrechtliche Aufbewahrungspflichten) weiter vorhalten müssen.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Personendaten?

Sie haben grundsätzlich das Recht auf eine unentgeltliche Auskunft über die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, die bearbeiteten Personendaten als solche, den Bearbeitungszweck, die Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer, die verfügbaren Angaben über die Herkunft der Personendaten, soweit sie von uns nicht bei Ihnen direkt beschafft wurden, gegebenenfalls das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung sowie die Logik, auf der diese Entscheidung beruht, gegebenenfalls die Empfänger:innen oder die Kategorien von Empfänger:innen, denen Personendaten bekanntgegeben werden, und Informationen zu Auftragsbearbeitern, die Personendaten in unserem Auftrag bearbeiten, sowie ein Recht auf Datenherausgabe und -übertragbarkeit. Darüber hinaus haben Sie grundsätzlich jeweils das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Bearbeitung, Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Bearbeitung.

Sie können uns Ihr Anliegen oder Auskunftsbegehren gerne schriftlich und unter Beilage einer Kopie Ihrer Identitätskarte oder Ihres Passes an unsere Postadresse zustellen:

SRF Schweizer Radio und Fernsehen

Datenschutz

Fernsehstrasse 1-4

CH-8052 Zürich

Reichen Sie ein Anliegen oder Auskunftsbegehren für eine andere Person ein, dann müssen Sie eine Vollmacht oder eine andere entsprechende Erklärung vorweisen, die explizit auf die Geltendmachung des jeweiligen Datenschutzrechts lautet.

Sie können uns auch per E-Mail erreichen, doch beachten Sie bitte, dass die Daten dann unverschlüsselt übertragen und von uns auch auf demselben Wege beantwortet werden: datenschutz(at)srf.ch

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, das wäre beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) in CH-3003 Bern.

2. Nachverfolgung der Online-Nutzung

Informationen zu Cookies

Zusätzlich zu den in unserer Datenschutzerklärung genannten Daten verwenden wir bei Ihrer Nutzung unserer Websites und Apps technische Hilfsmittel für verschiedene Funktionen, insbesondere Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden können.

Cookies sind Textdateien oder Informationen, die auf Ihrer Festplatte gespeichert und dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet werden, sodass der Stelle, die das Cookie setzt, bestimmte Informationen zufliessen können. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen, sondern dienen primär dazu, das Internetangebot schneller und nutzerfreundlicher zu gestalten. Wir setzen folgende Arten von Cookies ein:

Transiente Cookies

Solche werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schliessen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers einer gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schliessen.

Persistente Cookies

Solche werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die je nach Cookie unterschiedlich festgelegt ist. Sie können in den Einstellungen Ihres Browsers die gesetzten Cookies und die Laufzeiten jederzeit einsehen und die Cookies manuell löschen.

Weitere Technologien

Diese Funktionen beruhen nicht auf Cookies, sondern auf ähnlichen technischen Mechanismen, wie Flash-Cookies, HTML5-Objekten oder einer Analyse Ihrer Browser-Einstellungen. Damit können wir die nachfolgend beschriebenen Techniken einsetzen. Auch hier können Sie natürlich einwilligen oder widersprechen.

Zwingende, zur Anzeige der Website technisch notwendige Funktionen

Der technische Aufbau der Website erfordert es, dass wir Techniken, insbesondere Cookies, nutzen. Ohne diese kann unsere Website nicht (vollständig korrekt) angezeigt werden oder die Support-Funktionen können nicht ermöglicht werden. Dabei handelt es sich grundsätzlich um transiente Cookies, die nach Ende Ihres Besuchs, spätestens bei Schliessen Ihres Browsers, gelöscht werden. Diese Cookies können Sie nicht abwählen, wenn Sie unsere Website nutzen möchten. Die einzelnen dieser Cookies sind im Cookie-Banner ersichtlich. Rechtsgrundlage dieser Bearbeitung ist unser berechtigtes Interesse.

Optionale Cookies bei Erteilung Ihrer Einwilligung

Verschiedene Cookies setzen wir nur nach Ihrer Einwilligung, die Sie bei Ihrem ersten Besuch unserer Website über unseren Cookie-Banner auswählen können. Die Funktionen werden nur im Falle Ihrer Einwilligung aktiviert (nach DSGVO) oder deaktiviert (nach DSG) und können insbesondere dazu dienen, dass wir die Besuche auf unserer Website analysieren und verbessern können, dass wir Ihnen die Bedienung über verschiedene Browser oder Endgeräte erleichtern, Sie bei einem Besuch wiedererkennen oder Werbung schalten, ggf. auch um Werbung an Ihren Interessen zu orientieren oder die Effektivität von Anzeigen zu messen. Sie haben beim Aufruf unserer Angebote und jederzeit später die Wahl, ob Sie das Setzen von Cookies generell zulassen oder, für welche einzelnen zusätzlichen Funktionen Sie dies erlauben. So können Sie Ihren Browser in den Einstellungen so konfigurieren, dass er bestimmte Cookies oder ähnliche Technologien blockiert oder bestehende Cookies und andere im Browser gespeicherte Daten löscht. Sie können Ihren Browser auch mit Software (sog. «Plug-Ins») erweitern, die ein Tracking durch bestimmte Dritte sperrt. Mehr dazu finden Sie in den Hilfeseiten Ihres Browsers (meist unter dem Stichwort «Datenschutz»). Die von uns genutzten Funktionen können sie auch einzeln über den Cookie-Banner auswählen; dort finden Sie auch weitergehende Hinweise zu den jeweils verwendeten Cookies. Der Widerruf Ihrer Einwilligung ist jederzeit möglich, ohne dass davon die Zulässigkeit der Bearbeitung bis zum Widerruf berührt wird. Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten allenfalls nicht mehr in vollem Umfang funktionieren, wenn Sie Cookies und ähnliche Technologien blockieren oder deren Verwendung widersprechen und dann ggf. nicht mehr alle Dienste unseres Angebotes in Anspruch genommen werden können.

Übersicht der datenverarbeitenden Dienste DPS Inventar SRF DPS Inventar SRF

Log-Dateien

Bei jeder Nutzung des Internets werden von Ihrem Internet-Browser automatisch bestimmte Daten übermittelt und von uns in sogenannten Log-Dateien gespeichert.

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version Das Betriebssystem des Nutzers oder der Nutzerin Den Internet-Service-Provider des Nutzers oder der Nutzerin Die IP-Adresse des Nutzers oder der Nutzerin Datum und Uhrzeit des Zugriffs Websites, von denen das System des Nutzers oder der Nutzerin auf unsere Internetseite gelangt Websites, die vom System des Nutzers oder der Nutzerin über unsere Website aufgerufen werden Name der abgerufenen Datei Übertragene Datenmenge Meldung, ob Abruf erfolgreich

Die Log-Dateien werden von uns vor allem zur Ermittlung von Störungen und aus Sicherheitsgründen gespeichert. Sie werden bis zu 10 Tage aufbewahrt und danach gelöscht. Log-Dateien, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind von der Löschung bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls ausgenommen und können im Einzelfall an Ermittlungsbehörden weitergegeben werden.

Web-Analyse Tools

Wir benötigen statistische Informationen über die Nutzung unseres Online-Angebots, um es nutzerfreundlicher gestalten und Marktforschung betreiben zu können. Zu diesem Zweck setzen wir Webanalyse-Tools ein. Die von den Tools mithilfe von Analyse-Cookies oder durch Auswertung der Log-Dateien erstellten Nutzungsprofile werden nicht mit Personendaten zusammengeführt. Die Tools verwenden IP-Adressen der Nutzer und Nutzerinnen entweder überhaupt nicht oder kürzen diese sofort nach der Erhebung. Die Anbieter der Webanalyse-Tools bearbeiten Daten nur als Auftragsbearbeiter gemäss unseren Weisungen und nicht zu eigenen Zwecken.

In unserem Cookie-Präferenz-Center (Cookie-Banner) finden Sie zu jedem verwendeten Webanalyse-Tool Informationen zum jeweiligen Anbieter und ob bzw. wie Sie ggfs. der Erhebung und Bearbeitung von Daten durch das Tool widersprechen können. Bei Tools, die mit Opt-Out-Cookies arbeiten, ist zu beachten, dass die Opt-Out Funktion geräte- bzw. browserbezogen ist und grundsätzlich nur für das gerade verwendete Endgerät bzw. den verwendeten Browser gilt.

Inhalte auf Drittplattformen

Wir sind auch auf Drittplattformen wie z. B. Facebook, Youtube, X und Instagram präsent. Auf die datenschutzrechtlichen Einstellungen dieser Drittplattformen haben wir keinen Einfluss.

Die Betreiber der Drittplattformen (zum Beispiel im Falle von Facebook: Meta) bearbeiten Ihre Daten zu eigenen Zwecken. Dabei setzen die Drittplattformen auch Cookies, mit denen sie das Nutzungsverhalten auf anderen Webseiten und Apps des Konzerns verfolgen können. Dies gilt insbesondere, wenn Sie auf diesen Drittplattformen bereits registriert sind. Genaueres dazu finden Sie in den jeweiligen Datenschutzinformationen der Betreiber.

Wir erhalten von diesen Plattformbetreibern nur eine anonymisierte Auswertung der Nutzungsdaten. Ein personenbeziehbares Nutzerprofil von Ihnen erhalten wir nicht. Die anonyme Nutzungsstatistik dient uns dazu, unsere Angebote besser auf die Bedürfnisse und Interessen unseres Publikums auszurichten.

Für diese Zwecke stellt uns beispielsweise Meta/Facebook folgende Daten (anonymisiert und nach Gruppen zusammengefasst) bereit: Alter, Geschlecht, Wohnort (Nation und Region bzw. Stadt).

Über die Gesamt-Nutzung hinweg werden z.B. folgende Daten anonymisiert aufgezeichnet: Uhrzeit der Nutzung, Interaktionen im Kontext mit Posts (z.B. Reaktionen, Kommentare, Klickrate, Views, Shares), Videonutzungsdauer, benutzte Geräte, Betriebssysteme, Software, Standort der Nutzung, Nutzungsverlauf (referierende Webangebote), Sprache, Interessen/Themen.

Welche Daten die jeweilige Drittplattform insgesamt sammelt und zu welchen Zwecken sie diese Daten verarbeitet, ist uns nicht bekannt. Hierzu wenden Sie sich bitte ggf. an den jeweiligen Plattformbetreiber.

Zur Auswertung von anonymisierten Daten und öffentlicher Interaktionen (Kommentare, Likes etc.) nutzen wir Services der Drittplattformen oder von Dienstleistern zur Kommentarverwaltung und Analyse.

Die anonymisierten Statistikdaten werden z. B. von Facebook täglich aktualisiert und für einen Auswertungszeitraum einschliesslich des vorherigen Tages zur Verfügung gestellt. Um Entwicklungen nachvollziehen zu können, werden Teile des von Facebook zur Verfügung gestellten Datenmaterials archiviert. Dabei handelt es sich aber ausschliesslich um anonymisierte Statistik-Daten, die keine Rückschlüsse auf Sie zulassen. Kommentare und öffentliche Interaktionen wie z. B. Likes und Shares archivieren wir zu journalistischen Zwecken.

Wir weisen darauf hin, dass die Betreiber der Plattformen meist amerikanische Firmen sind und ihre Daten daher auch ausserhalb der Schweiz und Europäischen Union bearbeitet, werden können. Hierdurch können sich Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung von Betroffenenrechten erschwert sein kann. Näheres dazu regeln die Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter.

Drittanbieter

Die Datenschutzerklärungen von Drittanbietern und Informationen zu den Betroffenenrechten bei diesen finden Sie nachfolgend auf deren Webseiten:

Wenn Sie sich bei einer Drittplattform registrieren, müssen Sie die dortigen Nutzungsbedingungen und die darin beschriebene Datenverarbeitung akzeptieren. Auf diesen Nutzungsvertrag haben wir keinen Einfluss. Alternativ können Sie unsere Angebote auf unseren eigenen Internetseiten abrufen.

3. Social Plugins und eingebettete Funktionen

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern der jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als «Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Stadtpläne handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als «Inhalte”). Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte Ihre IP-Adresse bearbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden können. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter Ihre IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden.

Solche Social Plugins erkennen Sie anhand des Logos des jeweiligen Drittanbieters des sozialen Netzwerks.

Haben Sie die Verwendung dieser Plugins im Cookie-Banner untersagt, werden diese jeweils erst aktiviert, wenn Sie das Icon des Anbieters anklicken. Eine an der jeweiligen Stelle angezeigte Information weist sie nochmals darauf hin, dass beim Anklicken Daten an den externen Anbieter geschickt werden können. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Bearbeitung und Nutzung der Daten durch den Drittanbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Drittanbieter.

Wenn Sie verhindern möchten, dass Drittanbieter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem persönlichen Profil (falls vorhanden) in dem jeweiligen sozialen Netzwerk zuordnen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Internet-Seite beim entsprechenden sozialen Netzwerk ausloggen. Sie können das Laden der Plugins auch mit spezialisierten Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern.

Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als «Web Beacons» bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die «Pixel-Tags» können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite oder App, ausgewertet werden. Diese pseudonymen Informationen können ferner als Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

4. SRG-Login

Die folgenden Datenschutzhinweise beziehen sich auf die Datenbearbeitungen im Zusammenhang mit dem SRG-Login. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Datenschutzerklärung.

Das SRG-Login ermöglicht den Zugang zu jenen Angeboten und Dienstleistungen der SRG und ihrer Unternehmenseinheiten (RTR, RTS, RSI, SRF, SWI), die ein Benutzerkonto erfordern.

Die Angebote und Dienstleistungen der SRG können in der Regel ohne Login genutzt werden.

Die SRG setzt jedoch nur dort ein Login ein, wo dies für die Bereitstellung der Angebote aus inhaltlichen, technischen oder juristischen Gründen erforderlich ist.

Das SRG-Login wird von der SRG gemeinsam mit ihren Unternehmenseinheiten (RSI, RTR, RTS, SRF, SWI) betrieben. Die SRG bleibt jedoch Ihnen gegenüber datenschutzrechtlich Verantwortliche.

Für das SRG-Login benötigen wir von Ihnen folgende Daten für die Registrierung:

E-Mail-Adresse

Passwort

Für eine Freischaltung ihres Kontos im EU-Raum benötigen wir noch eine Schweizer Mobilfunknummer von Ihnen. Zusätzlich erheben wir Ihre Sprache über das jeweilige Angebot oder die Dienstleistung der SRG. Sie dient als Anzeigesprache für die Registrierung Ihres Benutzerkontos.

Mit der Registrierung wird ein eindeutiger Identifikator, auch «unique identifier» (UID) genannt, erzeugt. Mit dieser UID sind Ihre o.g. Login-Daten verknüpft.

Bei der Verwendung von Produkten und Services der SRG (z.B. Play Suisse) und ihrer Unternehmenseinheiten (RSI, RTR, RTS, SRF, SWI) wird Ihre UID jeweils zur Identifizierung verwendet.

Die von Ihnen erfassten Daten werden grundsätzlich nur für die Registrierung und Bereitstellung des SRG-Logins bearbeitet.

Das Social-Login ermöglicht Ihnen, die Anmeldedaten Ihres Social-Login-Anbieters (z.B. Google, Facebook, Apple, X) zu verwenden. Das SRG-Login erhebt von Ihrem Social-Login-Anbieter die E-Mail-Adresse. Falls Ihr Social-Login-Anbieter uns keine E-Mail-Adresse bekannt gibt, fordern wir Sie direkt dazu auf. Social-Login funktioniert mittels eines Autorisierungsprotokolls, sog. Open Authorization. Mit Hilfe dieses Protokolls wird das Anmelden via Social-Login technisch ermöglicht.

Wenn Sie sich beim SRG-Login mit Ihrem Login bei einem Drittanbieter (z.B. Apple, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok oder Google) anmelden, dann erhalten wir auch Zugriff auf bestimmte, beim jeweiligen Drittanbieter hinterlegte Daten. Das können z.B. Ihr(e) Nutzername(n), Profilbild, Geburtsdatum, Geschlecht und weitere Angaben sein, je nachdem wie Sie den Umfang bestimmt haben.

Falls Sie das SRG-Login nicht mehr verwenden möchten, können Sie über die Profileinstellungen Ihr Benutzerkonto löschen.

Weitergehende Informationen finden Sie unter https://www.srgssr.ch/de/login/faq

5. Zusätzliche Hinweise zur Verwendung unserer Apps

Der vorliegende Abschnitt betrifft die Datenbearbeitung bei der Verwendung unserer Apps. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung.

Bei Herunterladen einer unserer Apps aus einem App Store werden die dafür erforderlichen Informationen an diesen übertragen, insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres Accounts sowie Zeitpunkt des Downloads. Wir bearbeiten die Daten nur, soweit es für das Herunterladen der App auf Ihr mobiles Endgerät notwendig ist. Laden Sie eine App nicht im App Store, sondern über unsere Website herunter, werden weitere Nutzerdaten bearbeitet, über die wir hier in der Datenschutzerklärung informieren.

Bei Nutzung einer unserer Apps bearbeiten wir technisch erforderliche Daten, um Ihnen die Funktionen der App anzubieten und die notwendige Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse. Im Einzelnen sind dies: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der Anforderung (besuchte Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge, vorher besuchte Seite, Browser, Betriebssystem, Sprache und Version der Browsersoftware.

Weiterhin benötigen wir zur Erbringung der Leistungen der App Ihre Gerätekennzeichnung, die eindeutige Nummer des Endgerätes (IMEI = International Mobile Equipment Identity), die eindeutige Nummer des Netzteilnehmers (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), die Mobilfunknummer (MSISDN), die MAC-Adresse für WLAN-Nutzung, den Namen Ihres mobilen Endgerätes sowie Ihre E-Mail-Adresse.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer mobilen App technische Hilfsmittel für verschiedene Funktionen verwendet, insbesondere Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden können. Diese können Sie über das Cookie-Banner der App steuern.

6. User Generated Content

Wir integrieren im Online-Angebot der SRG-Funktionalitäten, die es Ihnen als unseren Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, eigene Beiträge zu produzieren und zu veröffentlichen. Diese Integration ist für die SRG wichtig, um Sie aktiv in die Mediengestaltung mit einzubeziehen. Die Funktionalitäten erfordern, dass Sie sich dafür registrieren und in die Bearbeitung einwilligen.

Bei Ihren Beiträgen als Nutzerinnen und Nutzer (User Generated Content) handelt es sich um Personendaten. Sie werden in einer Protokolldatei (Logfile) abgelegt und dienen ausschliesslich ihrem ursprünglichen Zweck beziehungsweise als Forum-, Kommentar-, Chat- oder Blogbeitrag. Sobald eine Speicherung nicht mehr erforderlich ist, werden diese gelöscht.

Zurück zur Übersichtsseite «Hilfe»