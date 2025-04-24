Über 160 Zeichnungen haben wir von euch bekommen, Wahnsinn! Wir sind überwältigt von den wunderschönen bunten Einsendungen. Ihr habt das toll gemacht.
Wir haben insgesamt fünf Zeichnungen ausgelost, die in die Stofftier-Produktion gingen. Nun ist es soweit und die «Muns» sind hier! Hier siehst du die Gewinnerzeichnungen und das Stofftier:
Gewinnerzeichnungen
-
Bild 1 von 10. Aleas farbenfrohe Fanian. Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 2 von 10. Alea (8) aus Beckenried. Bildquelle: zVg.
-
Bild 3 von 10. Arme, Beine UND Flügel? Henris «Muns» hat alles. Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 4 von 10. Henri (6) aus Horgen. Bildquelle: zVg.
-
Bild 5 von 10. Saba Neris «Muns» hat einen grünen Hut. Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 6 von 10. Saba Neris (8) aus Kriens. Bildquelle: zVg.
-
Bild 7 von 10. Nicolas hat eine neue Form gewählt.. Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 8 von 10. Nicolas (6) aus Winterthur. Bildquelle: zVg.
-
Bild 9 von 10. Grosse Arme und ein breites Lächeln – das hat Aurels «Muns». Bildquelle: SRF Kids.
-
Bild 10 von 10. Aurel (6) aus Münchenbuchsee. Bildquelle: zVg.
Hier siehst du weitere tolle Zeichnungen (wir zeigen eine Auswahl):
Eure Muns
-
Bild 1 von 11. Wanja (3) aus Bottmingen. Ihr Kommentar: «Flick schläft in seinem Bett aus Moos. Er hat ein 'scheinendes Bauchnabelherz'.». Bildquelle: zVg.
-
Bild 2 von 11. Aline (5) aus Nidau. Bildquelle: zVg.
-
Bild 3 von 11. Amélie (9) aus Ottikon. Bildquelle: zVg.
-
Bild 4 von 11. Angelina (7) aus Gossau. Bildquelle: zVg.
-
Bild 5 von 11. Carla (9) aus Zürich. Bildquelle: zVg.
-
Bild 6 von 11. Charlotte (7) aus Wettswil. Bildquelle: zVg.
-
Bild 7 von 11. Selma (5) aus Rifferswil. Bildquelle: zVg.
-
Bild 8 von 11. Vida (6) aus Zürich. Bildquelle: zVg.
-
Bild 9 von 11. Sinja (7) aus Meilen. Bildquelle: zVg.
-
Bild 10 von 11. Phil (6) aus Büren an der Aare. Bildquelle: zVg.
-
Bild 11 von 11. Vito (6) aus Zürich. Bildquelle: zVg.
Hattest du kein Glück bei der Auslosung und deine Zeichnung ist auch nicht in der Galerie gelandet? Sei nicht traurig! Wir haben alle Zeichnungen angeschaut und uns wirklich über jede einzelne sehr gefreut. 💖 Und wer weiss, vielleicht hast du ja mehr Glück bei der nächsten «Muns»-Zeichnungsaktion...🍀
...noch mehr von euren Muns.
-
Bild 1 von 10. Norina (9) aus Luzern. Bildquelle: zVg.
-
Bild 2 von 10. Janis (13) aus Fraubrunnen. Bildquelle: zVg.
-
Bild 3 von 10. Svea (9) aus Urdorf. Bildquelle: zVg.
-
Bild 4 von 10. Tilda (7) aus Aarau. Bildquelle: zVg.
-
Bild 5 von 10. Finnija (5) aus Schwyz. Bildquelle: zVg.
-
Bild 6 von 10. Lian (9) aus Winterthur. Bildquelle: zVg.
-
Bild 7 von 10. Morris (8) aus Nidau. Bildquelle: zVg.
-
Bild 8 von 10. Anna (9) aus Hochdorf. Bildquelle: zVg.
-
Bild 9 von 10. Pascale (6) aus Zürich. Bildquelle: zVg.
-
Bild 10 von 10. Bildquelle: zVg.
