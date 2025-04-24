Wir haben euch dazu aufgerufen, eure Version der «Muns» zu zeigen. Und ihr habt so was von geliefert! Jetzt sind die «Muns» Stofftiere hier!

So flauschig sind die neuen «Muns»-Stofftiere

Über 160 Zeichnungen haben wir von euch bekommen, Wahnsinn! Wir sind überwältigt von den wunderschönen bunten Einsendungen. Ihr habt das toll gemacht.

Wir haben insgesamt fünf Zeichnungen ausgelost, die in die Stofftier-Produktion gingen. Nun ist es soweit und die «Muns» sind hier! Hier siehst du die Gewinnerzeichnungen und das Stofftier:

Gewinnerzeichnungen

Aleas farbenfrohe Fanian.

Bild 2 von 10. Alea (8) aus Beckenried. Bildquelle: zVg. 2 / 10 Legende: Alea (8) aus Beckenried zVg

Bild 3 von 10. Arme, Beine UND Flügel? Henris «Muns» hat alles. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 10 Legende: Arme, Beine UND Flügel? Henris «Muns» hat alles. SRF Kids

Bild 4 von 10. Henri (6) aus Horgen. Bildquelle: zVg. 4 / 10 Legende: Henri (6) aus Horgen zVg

Bild 5 von 10. Saba Neris «Muns» hat einen grünen Hut. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 10 Legende: Saba Neris «Muns» hat einen grünen Hut. SRF Kids

Bild 6 von 10. Saba Neris (8) aus Kriens. Bildquelle: zVg. 6 / 10 Legende: Saba Neris (8) aus Kriens zVg

Bild 7 von 10. Nicolas hat eine neue Form gewählt.. Bildquelle: SRF Kids. 7 / 10 Legende: Nicolas hat eine neue Form gewählt.. SRF Kids

Bild 8 von 10. Nicolas (6) aus Winterthur. Bildquelle: zVg. 8 / 10 Legende: Nicolas (6) aus Winterthur zVg

Bild 9 von 10. Grosse Arme und ein breites Lächeln – das hat Aurels «Muns». Bildquelle: SRF Kids. 9 / 10 Legende: Grosse Arme und ein breites Lächeln – das hat Aurels «Muns». SRF Kids

Aurel (6) aus Münchenbuchsee.

Hier siehst du weitere tolle Zeichnungen (wir zeigen eine Auswahl):

Eure Muns

Wanja (3) aus Bottmingen. Ihr Kommentar: «Flick schläft in seinem Bett aus Moos. Er hat ein 'scheinendes Bauchnabelherz'.».

Bild 2 von 11. Aline (5) aus Nidau. Bildquelle: zVg. 2 / 11 Legende: Aline (5) aus Nidau zVg

Bild 3 von 11. Amélie (9) aus Ottikon. Bildquelle: zVg. 3 / 11 Legende: Amélie (9) aus Ottikon zVg

Bild 4 von 11. Angelina (7) aus Gossau. Bildquelle: zVg. 4 / 11 Legende: Angelina (7) aus Gossau zVg

Bild 5 von 11. Carla (9) aus Zürich. Bildquelle: zVg. 5 / 11 Legende: Carla (9) aus Zürich zVg

Bild 6 von 11. Charlotte (7) aus Wettswil. Bildquelle: zVg. 6 / 11 Legende: Charlotte (7) aus Wettswil zVg

Bild 7 von 11. Selma (5) aus Rifferswil. Bildquelle: zVg. 7 / 11 Legende: Selma (5) aus Rifferswil zVg

Bild 8 von 11. Vida (6) aus Zürich. Bildquelle: zVg. 8 / 11 Legende: Vida (6) aus Zürich zVg

Bild 9 von 11. Sinja (7) aus Meilen. Bildquelle: zVg. 9 / 11 Legende: Sinja (7) aus Meilen zVg

Bild 10 von 11. Phil (6) aus Büren an der Aare. Bildquelle: zVg. 10 / 11 Legende: Phil (6) aus Büren an der Aare zVg

Vito (6) aus Zürich.

Hattest du kein Glück bei der Auslosung und deine Zeichnung ist auch nicht in der Galerie gelandet? Sei nicht traurig! Wir haben alle Zeichnungen angeschaut und uns wirklich über jede einzelne sehr gefreut. 💖 Und wer weiss, vielleicht hast du ja mehr Glück bei der nächsten «Muns»-Zeichnungsaktion...🍀

...noch mehr von euren Muns.