«Cheyenne und Anisa: Der Krimi auf dem Fussballplatz»

Bei diesem brandneuen Hörspiel von SRF Kids dreht sich alles um Fussball und den Gewinn eines Turniers. Doch es geht so Einiges schief, unter anderem verschwindet der Pokal! Darum gehen die Detektivinnen Cheyenne und Anisa der Sache auf den Grund. Diese spannende Geschichte ist für Kinder ab 8 Jahren.

«Lia am Ball» von Lia Wälti und Meret Wälti

Legende: So sieht das Buch von Lia Wälti aus. Lia Wälti GmbH

Passender könnte das Timing nicht sein: Die Kapitänin der Schweizer Nati, Lia Wälti, hat ein Kinderbuch geschrieben! Dies hat sie zusammen mit ihrer Schwester Meret gemacht. Sie erzählt im Buch von ihrem Weg zur Profifussballerin. Das Buch beinhaltet schöne Bilder und ist vor allem für Mädchen gedacht, die auch einen grossen Traum haben. Es hat 64 Seiten und ist für Kinder ab 8 Jahren.

«Machs wie Abby, Sascha!»

Noch ein Mädchen, das fussballbegeistert ist: Sascha. Sie eifert einem Vorbild nach, nämlich Abby Wambach, eine erfolgreiche US-amerikanische Fussballerin. Ein spannendes Buch mit lustigen Überschriften. Es hat 80 Seiten, du hast es aber schnell durchgelesen. Für Kinder ab 9 Jahren.

Wenn du lieber zuhörst als liest: SRF Kids bietet die Geschichte auch als Hörspiel an:

«Vier verrückte Fussballgeschichten» von Katja Alves, Bruno Blume, Wolfgang Borlik und Sandra Hughes

Legende: Buchcover von «Vier verrückte Fussballgeschichten». kwasi Verlag

Geschichten von Kindern für Kinder: Schüler:innen aus vier 5.Klassen haben für diese Geschichten Ideen geliefert. Daraus sind lässige und sehr unterschiedliche Geschichten rund um Fussball entstanden. Manchmal geht es um Liebe, manchmal um Magie, manchmal um ein Abenteuer auf einer einsamen Insel... Die vier Geschichten sind insgesamt 176 Seiten lang. Für Kinder ab 11 Jahren.

«Hopp Schwiiz» von Alexander Oetker

Legende: Das Kinderbuch «Hopp Schwiiz» wurde 2022 veröffentlicht. Hier wurde es präsentiert zusammen mit den Nati-Stars Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri und Trainer Murat Yakin. Keystone/ Gian Ehrenzeller

Ob Frauen- oder Männer-Nati: Wir fiebern alle tüchtig mit, wenn die Schweiz an einer EM oder WM spielt. In diesem Buch lernst du mit vielen Bildern, wie sich die Nati-Stars auf Turniere vorbereiten. Wie kam es, dass zum Beispiel Xherdan Shaqiri ein Fussballstar wurde? Antworten bekommst du in «Hopp Schwiiz». 32 Seiten lang ist das Buch, ab 5 Jahren.