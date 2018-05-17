Brennende Augen, Triefnase: Für viele Menschen ist die Pollenzeit eine Belastung. Denn sie reagieren allergisch. Doch es gibt noch viel mehr Allergien als Heuschnupfen. Was passiert genau bei einer Allergie in deinem Körper?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. SRF Kids Redaktorin liess sich beim Arzt auf verschiedene Allergien testen. Diese Art von Test nennt man «Pricktest», weil dabei mit kleinen Nadeln in die Haut «geprickt» wird. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 4 Legende: SRF Kids Redaktorin liess sich beim Arzt auf verschiedene Allergien testen. Diese Art von Test nennt man «Pricktest», weil dabei mit kleinen Nadeln in die Haut «geprickt» wird. SRF Kids

Bild 2 von 4. Mit diesen Flüssigkeiten erkennt man, auf was Dania allergisch ist. Jede dieser Flüssigkeiten enthält ein anderes Allergen. Bildquelle: SRF Zambo. 2 / 4 Legende: Mit diesen Flüssigkeiten erkennt man, auf was Dania allergisch ist. Jede dieser Flüssigkeiten enthält ein anderes Allergen. SRF Zambo

Bild 3 von 4. Die Flüssigkeiten werden auf den Unterarm getröpfelt und angeschrieben. So weiss der Arzt später, auf was dein Körper reagiert hat. Bildquelle: SRF Zambo. 3 / 4 Legende: Die Flüssigkeiten werden auf den Unterarm getröpfelt und angeschrieben. So weiss der Arzt später, auf was dein Körper reagiert hat. SRF Zambo

Bild 4 von 4. Nach einigen Minuten erscheinen auf deinem Arm kleine rote Punkte. Mit einem Lineal wird gemessen, wie gross die Punkte sind. Je nach Grösse bist du dann stärker oder weniger allergisch. In der Regel musst du nur wenn die Schwellung sehr gross ist, etwas gegen die Allergie unternehmen. Bildquelle: SRF Zambo. 4 / 4 Legende: Nach einigen Minuten erscheinen auf deinem Arm kleine rote Punkte. Mit einem Lineal wird gemessen, wie gross die Punkte sind. Je nach Grösse bist du dann stärker oder weniger allergisch. In der Regel musst du nur wenn die Schwellung sehr gross ist, etwas gegen die Allergie unternehmen. SRF Zambo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was ist eine Allergie?

Eine Allergie ist eine übertriebene Abwehrreaktion deines Körpers. Dein Immunsystem – also das Schutzschild des Körpers – wehrt sich gegen Stoffe, die für deinen Körper eigentlich nicht gefährlich sind. Das können zum Beispiel Pollen oder Tierhaare sein.

Wenn dein Körper dann mit diesen Sachen in Kontakt kommt, stellt er auf Verteidigung und versucht die Fremdkörper wieder los zu werden. Zum Beispiel, indem er Tränen oder «Schnuder» produziert.

Wieso dein Körper die Gefahr falsch einschätzt, ist bis heute nicht geklärt. Fest steht aber, dass du Allergien von deinen Eltern erben kannst. Manche Allergien hast du also von Geburt an, andere bekommst du erst, wenn du älter bist. Allergien können aber auch wieder verschwinden.

Wusstes du schon? Box aufklappen Box zuklappen Die häufigsten Allergien sind Heuschnupfen, Hausstaubmilben und Tierhaare.

Was kannst du dagegen tun?

Gegen die meisten Allergien gibt es inzwischen Medikamente. Doch auch diese Tipps können dir helfen: