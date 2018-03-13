Rosie aus dem Hörspiel «Rosie und Moussa» hat es nicht leicht. Zuerst zieht sie in eine Gegend, in der sie niemand kennt, und dann erfährt sie auch noch, dass ihr Vater im Gefängnis sitzt. Wie sich das anfühlt, hat SRF Kids für dich herausgefunden.

Wie lebt man im Gefängnis?

Die ehemalige SRF Kids-Moderatorin Rosanna hat das Experiment gewagt und verbrachte freiwillig eine Nacht im Gefängnis:

Wie es in der Geschichte «Rosi und Moussa» mit Rosies Vater im Gefängnis weitergeht, kannst du dir hier anhören.