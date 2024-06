Sie leben beide in den Schweizer Wäldern, und sie sehen sich sehr ähnlich: Reh und Hirsch. Wer denkt, die beiden Tiere gehören zur gleichen Gattung, der irrt. Denn Hirsche und Rehe sind zwei verschiedene Tierarten.

Art: Rehe und Hirsche (in der Schweiz sind das Rothirsche) haben fast die gleiche Fellfarbe und ernähren sich beide von Gräsern und Kräutern. Aber: Sie sind zwei verschiedene Tierarten und können deshalb keinen gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Das Reh ist also nicht die Frau oder das Kind vom Hirsch.

Legende: Reh und Hirsch: Sie sehen sich zwar ähnlich, gehören aber nicht zusammen. SRF

Lebensweise: Rothirsche leben in der Herde. Rehe sind Einzelgänger. Sie gehen höchstens im Winter eine Gemeinschaft mit anderen Rehen ein.

Legende: Hirsche leben gerne in Gemeinschaft mit anderen Tieren. Imago

Geweih: Die Männchen der beiden Tierarten unterscheiden sich gut sichtbar in ihren Geweihen. Der Rothirsch trägt ein grosses Geweih mit vielen Verzweigungen. Beim Rehbock ist das Geweih viel kleiner. Und es ist meist gerade, mit wenigen Verzweigungen.

Gewicht und Grösse: Der Rothirsch ist viel grösser und schwerer als das Reh. Wenn ein Rothirsch ausgewachsen ist, wiegt er bis zu 150 Kilogramm. Ein gleichaltriger Rehbock wiegt dagegen «nur» 20 bis 25 Kilogramm. Die Jungtiere beider Arten sind sich vom Aussehen her sehr ähnlich (weisse Flecken auf dem Fell), jedoch ist auch hier das Junge der Hirschart viel grösser und schwerer als das Rehkitz.

Legende: Herzig sind sie beide: Rehkitz und Hirschkalb SRF

Andere Merkmale: Gerade die Weibchen der beiden Arten lassen sich nur schwer unterscheiden, weil sie kein Geweih tragen und deshalb sehr ähnlich aussehen. Jedoch kann man an den Augen erkennen, wer zu den Rehen und wer zu den Hirschen gehört. Bei den Rothirschen liegen die Augen seitlich am Kopf. Bei den Rehen sind sie etwas näher zusammen.

Legende: Rehe haben die Augen näher zusammen als Hirsche Imago

Bezeichnungen: Die Namen für die verschiedenen Tiere sorgen manchmal für Verwirrung. Ein weiblicher Hirsch wird Hirschkuh genannt. Ein weibliches Reh bezeichnet man als «Rehgeiss». Das männliche Reh heisst Rehbock, der männliche Hirsch einfach nur Hirsch oder Hirsch-Stier. Die Jungtiere nennt man Rehkitz und Hirschkalb.

Legende: Gefahr für Autofahrerinnen und Tier: Ein Rehkitz überquert eine Strasse. Keystone/ DPA/ Silas Stein

Verbreitung: Von den Rothirschen gibt es in der Schweiz etwa 40'000 Tiere. Bei den Rehen sind es 135'000! Letztere leben vor allem im Mittelland und in den Voralpen. Rothirsche leben vor allem in Wäldern in den Alpenkantonen Graubünden, Wallis und Tessin. Doch mittlerweile sieht man die Hirsche auch wieder im Mittelland.