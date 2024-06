Legende: SRF

Wie entsteht ein Lernvideo? Wie kann ich ein Thema in wenigen Minuten erklären? Solche Fragen stellten sich die Kinder, die beim Lernfilmfestival (LFF) teilnahmen. Sie haben selber einen Lernfilm produziert und diesen der Jury eingesandt. 2024 wurden insgesamt 914 Videos eingeschickt, so viele wie noch nie. Am Mittwoch, 12. Juni 2024, wird der Preis für den besten Film verliehen. Die Sendung wird um 9 Uhr auf srf.ch/school gezeigt. SRF 1 strahlt das «LernFilm Festival 2024» am Samstag, 15. Juni, ab 10.15 Uhr aus. Mehr Infos finden Sie hier.