ESC: juhuu oder gähn? - Bist du schon in ESC-Stimmung?

Der grosse ESC steht vor der Tür: Am 17. Mai 2025 ist es soweit und in Basel wird der Eurovision Song Contest ausgetragen. Bist du auch schon voll in ESC-Stimmung? Oder bist du eher froh, wenn die Sache vom Tisch ist?