In den «SRF Kids News» fragen sich Kinder, wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Kennst du die Antwort? Wenn nicht, dann pass jetzt gut auf!

Huhn oder Ei – was war zuerst da?

Schon lange beschäftigen sich Menschen mit diesem Thema: Wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Es gibt in der Wissenschaft darauf eine klare Antwort: das Ei. «Eier gibt es schon länger als Hühner. Eier mit Schalen haben sich wohl schon vor rund 200 Millionen Jahren entwickelt», sagt Angelika Kren von SRF Wissen.

Wer legte vor Hühnern Eier?

Hühner gibt’s erst seit rund 10'000 Jahren. Dazu kommt, dass Hühner von anderen Vogelarten abstammen. Und Vögel wiederum stammen von Reptilien ab, die auch schon Eier legten. Viele Tiere, auch Fische und Amphibien, legten Eier, lange bevor das erste Huhn gackerte.

Inzwischen weiss man, dass die Natur schon sehr, sehr lange Eier machen kann.

Funfacts zum Ei Box aufklappen Box zuklappen Ei ist eine Abkürzung für « Eizelle ». Fast alle Tiere und auch Menschen produzieren Eier, oder Eizellen.

». Fast alle Tiere und auch Menschen produzieren Eier, oder Eizellen. Eier sind wohl die erstaunlichsten Zellen: Wenn sie aktiviert werden, können sie ein neues Leben schaffen. Alle Eier – egal von welchem Tier – sind grosse, einzelne Zellen. Sie schauen allerdings sehr unterschiedlich aus.

schaffen. Alle Eier – egal von welchem Tier – sind grosse, einzelne Zellen. Sie schauen allerdings sehr unterschiedlich aus. Menschliche Eier sind sehr klein, sie sind nur 0.1 Millimeter gross. Mit blossem Auge also gerade noch zu sehen. Fisch- oder Froscheier sind ein bis zwei Millimeter gross. Bei Vögeln – wie zum Beispiel Hühnern – kann die Eizelle mehrere Zentimeter gross werden.

gross. Mit blossem Auge also gerade noch zu sehen. Fisch- oder Froscheier sind ein bis zwei Millimeter gross. Bei Vögeln – wie zum Beispiel Hühnern – kann die Eizelle mehrere Zentimeter gross werden. Auch ein Hühnerei ist also nur eine einzige Zelle. Vollgestopft mit Eiweiss und Dotter. Sie dienen als Nahrung für das Küken, das sich darin entwickeln kann.

Das Ei vor dem Huhn

Wenn nun die Frage lautet: «Was war zuerst da, das Hühnerei oder das Huhn?», wird’s etwas komplizierter. Die Antwort lautet aber wieder: das Ei, und auch da sind sich Zoologen einig.

Vor langer Zeit gab es einen Vogel, der dem heutigen Huhn sehr ähnlich war, also ein Fast-Huhn. Als eine Eizelle einer Fast-Henne von einem Fast-Hahn befruchtet wurde, verschmolzen ihre Gene irgendwie anders. Aus dem Ei reifte ein Küken, das anders war als seine Eltern – ein (nicht mehr fast, sondern richtiges) Huhn. Zuerst kam also das Ei, aus dem dann das Huhn schlüpfte.

Huhn oder Ei? – Eine grosse philosophische Frage

Menschen fragen sich schon seit einiger Zeit, was zuerst da war, Huhn oder Ei. «Die Frage kam schon vor über 2000 Jahren auf», erklärt Angelika weiter. Damals hat man sie eher philosophisch diskutiert, also nach einer weiteren Bedeutung gesucht, und nicht nach einer biologischen Erklärung. Im vierten Jahrhundert vor Christus war sie für den Denker und Naturforscher Aristoteles ein Beispiel für eine unendliche Folge ohne wirklichen Anfang. Im ersten Jahrhundert nach Christus beschäftigte sich der Historiker und Denker Plutarch damit, ob die Welt einen Anfang hat oder ob sie enden würde. Auch bei ihm kam die Frage auf: Henne oder Ei?

Legende: Wer war zuerst, Huhn oder Ei – Eine Frage, die Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. REUTERS/ Ina Fassbender

Erst durch Entdeckungen im 19. Jahrhundert begannen Biologen und Geologen, die Frage biologisch-wissenschaftlich zu beantworten. Also zu erklären, was in der Natur zuerst gewachsen ist.