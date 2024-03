Zuerst Ostern, dann Auffahrt und jetzt Pfingsten. So viel schulfrei in so kurzer Zeit. Weisst du, warum wir Pfingsten feiern?

Was feiern wir an Pfingsten?

Ostern, Auffahrt, Pfingsten - viele christliche Feiertage folgen direkt aufeinander. Weil sie nämlich alle miteinander zusammenhängen.

Zuerst: Warum hast du überhaupt frei an Feiertagen?

Das ist ganz einfach: In früheren Zeiten hatten die Menschen in Europa eigentlich keine Ferien. Nur an christlichen Feiertagen mussten die Menschen nicht arbeiten. Sie hatten so an den wichtigen christlichen Festen mehr Zeit zum Beten und Beisammensein.

Was passierte an Pfingsten?

Vielleicht weisst du, dass an Ostern bzw. Karfreitag Jesus gekreuzigt wurde. Am Ostersonntag stand er wieder auf und blieb während 40 Tagen auf der Erde. Dann stieg er zum Himmel hoch, am Tag der «Auffahrt».

Was steckt hinter den Feiertagen?

1 / 4 Legende: Ostern beginnt mit dem Karfreitag, als Jesus gekreuzigt wurde... SRF 2 / 4 Legende: ...doch dann kam Ostersonntag: Jesus war auferstanden und zurück auf der Erde. Pixabay 3 / 4 Legende: 40 Tage später ging in den Himmel hoch: Dann feiern wir die «Auffahrt». SRF 4 / 4 Legende: Zehn Tage danach schickte Jesus ein Zeichen an seine Gläubigen. Darum feiern Christen dann das Pfingstfest. SRF

Jesus war jetzt zwar im Himmel, aber seine Anhänger lebten noch auf der Erde. Zehn Tage nach Auffahrt trafen sie sich und sprachen über Jesus. Da kam ein Sturm auf. Kleine Flammen aus dem Himmel setzten sich auf jeden. Jesus hatte den heiligen Geist geschickt. Durch ihn konnten die Anhänger der Welt von Gott und Jesus erzählen.

So entstanden neue Gemeinschaften von Gläubigen, die sich in Kirchen versammelten. Darum heisst es auch, Pfingsten sei der Geburtstag der Kirche.

