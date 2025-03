Ob auf langen Autofahrten in die Ferien, abends zum Einschlafen oder einfach zwischendurch: Geschichten hören ist toll! Dank den SRF Kids Kinderhörspielen wird dir garantiert nie langweilig. Du kannst sie ganz einfach gratis herunterladen oder streamen.

Kopf voran in die Geschichten-Kiste!

Legende: Sooo spannend! Mit den Hörspielen von SRF Kids vergeht die Zeit wie im Flug. Pexels

Kann ich die Hörspiele mitnehmen? In die Ferien zum Beispiel?

Wenn du ein Handy oder Tablet hast, kannst du unsere Hörspiele als Podcast abonnieren. So bekommst du alle zwei Wochen ein neues Hörspiel von uns direkt aufs Handy oder Tablet. Du kannst auch auf Plattformen wie Spotify oder iTunes /Apple Podcast nach «SRF Kids Hörspiele für Kinder» suchen und sie so hören, wo und wann immer du Lust hast. Wenn du kein WLAN hast in den Ferien, lade sie dir vorher herunter.

Ich habe kein Handy. Kann ich die Hörspiele trotzdem hören?

Ja klar! Und zwar wann immer du willst hier auf der Website von SRF Kids. Oder frag doch deine Eltern, ob sie für dich die Hörspiele auf ihr Handy, euren Computer oder für deine Hörspiel-Box herunterladen. Regelmässig hörst du unsere Hörspiele auch in der Radiosendung «SRF Kids im Radio» am Samstag und Sonntag, immer von 19 bis 20 Uhr auf Radio SRF 1.

Worum geht es in den Geschichten?

Wir haben viele verschiedene Hörspiele, zum Beispiel eine Geschichte darüber, wie zwei Räuber eine Zeitreise machen, der bekannte Geschichtenerzähler Linard Bardill erzählt Geschichten aus dem blauen Wunderland oder das Team F.L.S. ermittelt spannende Kriminalfälle. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wir wünschen dir viel Spass beim Hören!