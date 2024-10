Legende: Bildmontage: SRF/pexels.com

Alles ist so weiss!

Mumin ist also wach und kann nicht mehr einschlafen. Neugierig macht er sich auf, diese fremde Winterwelt zu erkunden. Zum ersten Mal sieht er Schnee! Zum ersten Mal erlebt er die Kälte. Nichts erinnert Mumin an die schönen, warmen Jahreszeiten. Er will weg und beschliesst, in den Süden zu seinem Freund Mumrik zu wandern. Aber es ist mühsam, durch den Schnee zu stapfen.

Was Mumin nicht weiss: Seine Freundin, «die kleine Mü», erwacht auch aus dem Winterschlaf! Das freche kleine Mädchen kennt den Winter ebenso wenig wie Mumin, aber «die kleine Mü» findet den Schnee ober-cool! Ob Mumin den Winter auch gern bekommt?

Audio Winter im Mumintal Teil 1 42:11 min, aus SRF Kids Hörspiele vom 13.12.2019. Bild: moomin.com abspielen. Laufzeit 42 Minuten 11 Sekunden. Audio Winter im Mumintal Teil 2 41:19 min, aus SRF Kids Hörspiele vom 13.12.2019. Bild: moomin.com abspielen. Laufzeit 41 Minuten 19 Sekunden. Audio Winter im Mumintal Teil 3 47:27 min, aus SRF Kids Hörspiele vom 13.12.2019. Bild: moomin.com abspielen. Laufzeit 47 Minuten 27 Sekunden.

Eine Troll-Geschichte aus Finnland von Tove Jansson.

Mundartbearbeitung: Sonja Moresi

Erzähler: Urs Bihler

Musik: Martin Bezzola

Regie: Päivi Stalder

Eine Produktion von SRF, 2011.