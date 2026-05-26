Was ist in einem Kinderspital anders als in einem «normalen» Spital? Wer arbeitet alles dort? Zeig uns dein Wissen im «Quiz der Woche».

Jeden Tag werden Kinder und Jugendliche im Kinderspital Zürich gesund gepflegt. Das «Kispi» ist eines der grössten und bekanntesten Spitäler für Kinder in der Schweiz. Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen und viele Menschen mehr arbeiten hier zusammen, dass es dir bald wieder besser geht.

Im «Kispi» ist auch Spitalclownin ChaChaCha unterwegs. SRF Kids Kinderreporterin Kai (10) ist mit ihr dabei:

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Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag zwischen 19 bis 20 Uhr kannst du live im Radio beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» mitraten und tolle Preise gewinnen.