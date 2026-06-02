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«Quiz der Woche» Bist du bereit für die Fussball WM 2026?

Wo findet die Fussball-WM statt? Wie viele Länder spielen mit? Was bekommt das Siegerteam? Zeig uns dein Wissen im «Quiz der Woche».

02.06.2026, 11:52

Die Fussball-WM ist ein riesiges Turnier, bei dem die besten Teams der Welt gegeneinander spielen. Viele Kinder und Erwachsene fiebern mit ihren Lieblingsteams mit und freuen sich über Tore und Siege.

Doch warum ist man eigentlich Fan eines Teams? Kinderreporter Joan (12) läuft bei einem Fanmarsch mit und findet das für dich heraus:

Möchtest du dein Fussballwissen noch weiter testen? Hier findest du ein weiteres Fussball-Quiz:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag zwischen 19 bis 20 Uhr kannst du live im Radio beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» mitraten und tolle Preise gewinnen.

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