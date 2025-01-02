 Zum Inhalt springen

«Quiz der Woche» Was weisst du über den Dreikönigstag?

Caspar, Balthasar und wer nochmal? Finde heraus, wie viel du über den Dreikönigstag weisst und wie gut du dich mit dem Dreikönigskuchen auskennst.

02.01.2025, 15:32

Warum gibt es am 6. Januar einen Dreikönigskuchen? Wie gut kennst du dich aus mit dem Dreikönigstag und der Tradition dahinter? Teste gleich dein Wissen im «Quiz der Woche»!

SRF Kids Kinderreporterin Mailin (9) ist im Backfieber und hat gemeinsam mit Bäcker Kurt einen Dreikönigskuchen gebacken. In dieser Folge «SRF Kids Reporter:in» erfährst du, wo sich der König im Kuchen versteckt. Also hör gleich rein!

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
