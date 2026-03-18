Seit wann gibt es die Swiss Music Awards? Wer kann dort etwas gewinnen? Was erhalten die Gewinner:innen? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Die Swiss Music Awards sind die grössten Musikpreise der Schweiz. Einmal im Jahr werden dort die erfolgreichsten Sänger:innen und Bands von Pop über Rock bis Rap ausgezeichnet. Auf der Bühne gibt es coole Live-Auftritte und viele Überraschungen.

Die Band «Hecht» hat in vier Kategorien einen Swiss Music Award gewonnen. SRF Kids Kinderreporterin Sarah (12) trifft sie vor einem Konzert:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.