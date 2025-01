Swift, Di Caprio und Co. – Was weisst du über diese Celebrities?

Weisst du, wie Schauspieler:innen berühmt werden und was hinter ihrem Erfolg steckt? Entdecke die Geheimnisse der Schauspielerei, tauche ein in die Welt der Stars und zeig, was du drauf hast. Teste dein Wissen jetzt in unserem «Quiz der Woche»!

Wie wird man berühmt? SRF Kids Kinderreporterin Naira (13) hat sich mit drei jungen Schauspieler:innen getroffen, um herauszufinden, ob du damit tatsächlich den Weg zu Ruhm und Erfolg finden kannst. Hör dir hier «SRF Kids Reporter:in» an!

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.